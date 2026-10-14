Kdo má na chalupě starou termosku po dědovi, sedí na pokladu. Sběratelé za 1 typ dávají i 16 000 Kč

Na chalupách a půdách leží spousta věcí, které léta nikdo nevzal do ruky. Stará termoska mezi ně patří skoro vždycky. Většinou je to obyčejná nádoba na čaj na výlety, některé kusy ale dnes sběratelé shánějí a umí za ně zaplatit překvapivé peníze. Vyplatí se proto vědět, podle čeho je poznáte.
Termoska, která skončila v aukční síni
Dobrým příkladem je model 370, který ve 30. letech minulého století navrhl americký průmyslový designér Henry Dreyfuss pro firmu American Thermos Bottle Company. Termoska má hranaté tělo ze smaltované a chromované oceli. K úplné sadě patřily čtyři pohárky z dobového plastu catalin, které se daly naskládat do sebe.
V americké aukční síni Wright se kus z roku 1937 vydražil v září 2021 za 750 dolarů. Podle aktuálního kurzu České národní banky to odpovídá více než 16 000 Kč. Znalec Anthony Cavo v časopise Antique Trader napsal, že menší červenočernou variantu Dreyfussovy termosky viděl v nabídkách prodejců za 1 200 až 1 600 dolarů, tedy zhruba za 26 000 až 35 000 Kč, a to v horším stavu, než měl kus, který posuzoval. Stejně zbarvená termoska byla dokonce vystavená v newyorském Metropolitním muzeu umění.
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Dvoustěnnou nádobu s vakuem sestrojil v roce 1892 skotský vědec James Dewar, který v ní v laboratoři uchovával zkapalněné plyny. Pro běžné použití ji upravil německý sklář Reinhold Burger, který si vynález nechal v roce 1903 patentovat a o rok později zaregistroval ochrannou známku Thermos. Dewar se pak s Burgerovou firmou soudil o práva k vynálezu a prohrál.
Pro české sběratele je zajímavá ještě jedna stopa. Původní továrna Thermos v německém Langewiesenu se po roce 1945 ocitla za železnou oponou ve východním Německu. Termosky s nápisem „Original THERMOS VEB“, tedy z tamního národního podniku, se dnes objevují i v nabídkách českých obchodů se starožitnostmi.
Co prozradí dno termosky
Než začnete termosku posuzovat podle vzhledu, otočte ji vzhůru nohama. Dno často funguje jako rodný list. Výrobci do něj obvykle vyrazili značku, typové označení a mnohdy i zemi původu. Podle typového označení se pak dá na internetu dopátrat období, kdy daný model vycházel z továrny. I Dreyfussův model nese na dně vyražené číslo 370 a jméno výrobce.
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Dobu výroby prozradí také pohled do hrdla. Vnitřní nádoba z oceli ukazuje spíš na 80. léta a pozdější roky, plast uvnitř se objevuje od 60. let a nejstarší kusy mají sklo utěsněné korkem. Na vnější plášť se vyplatí podívat také, protože kovová těla v červené nebo modré barvě, často s pruhy, patří hlavně do poloviny minulého století.
Kolik vynese obyčejný kus
U většiny termosek z chalupy je realita skromnější. Podle odhadu amerického sběratelského blogu Skylark House stojí běžné staré termosky obvykle 15 až 50 dolarů. V internetových aukcích se dobře udržované termosky pohybují zhruba od několika set do několika tisíc korun a vyšší částky padají hlavně za vzácné modely. Jeden český e-shop se starožitnostmi měl například v nabídce východoněmeckou termosku z 60. let s hliníkovým tělem, skleněnou vložkou a původním značením za 899 Kč a dnes ji vede jako vyprodanou.
Pro srovnání shrnuje zmíněné ceny následující tabulka:
Termoska Kde Cena Model 370 od Henryho Dreyfusse, kus z roku 1937 americká aukční síň Wright, září 2021 750 dolarů, přes 16 000 Kč Menší červenočerná Dreyfussova termoska (podle znalce Anthonyho Cava) nabídky prodejců 1 200 až 1 600 dolarů, zhruba 26 000 až 35 000 Kč Běžné staré termosky odhad blogu Skylark House (USA) obvykle 15 až 50 dolarů Dobře udržované termosky internetové aukce několik set až několik tisíc korun, vzácné modely i víc Východoněmecká termoska z 60. let s hliníkovým tělem český e-shop se starožitnostmi 899 Kč, dnes vedená jako vyprodaná Co zvedá cenu a jak termosku vyzkoušet Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař, který začíná ve 3 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Cenu nejvíc určuje stav. Termoska s naprasklou skleněnou baňkou teplo neudrží a sběratele nezajímá, proto se vyplatí nejdřív posvítit dovnitř. Plusem je dochované původní značení výrobce, jaké má zmíněná východoněmecká termoska, a vzácnost typu. Jak moc záleží na úplnosti, ukazuje Cavův posudek: větší Dreyfussovu termosku ve výborném stavu, které nechyběl žádný ze čtyř pohárků, odhadl výrazně výš než běžné nabídky.
O ceně staré termosky rozhoduje hlavně její stav a funkčnost vložky prověří obyčejná horká voda. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vložku prověříte jednoduchou zkouškou. Ráno do termosky nalijte horkou vodu a uzavřete ji, odpoledne vodu odlijte do hrnku. Když z ní ještě stoupá pára, vakuum drží. Než pak termosku nabídnete k prodeji, opište si číslo modelu ze dna a podívejte se, za kolik se stejný typ prodával v aukcích a bazarech.
Zdroje: https://www.wright20.com/auctions/2021/09/american-design/417, https://www.antiquetrader.com/collecting-101/appraisals-vintage-thermoses-have-cool-mid-century-design, https://skylarkhouse.com/summer-collectibles-series-collecting-old-thermoses/, https://en.wikipedia.org/wiki/Thermos_LLC, https://www.danapo.cz/sberatelstvi-starozitnosti/retro-originalni-stara-termoska-original-thermos-veb/, https://www.centrum.cz/clanek/kdo-ma-doma-tuhle-starou-termosku-po-dedovi-ma-poklad-dnesni-modely-ji-nesahaji-ani-po-kotniky-a-sberatele-to-vedi-195459