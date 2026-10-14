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Kdo má na chalupě starou termosku po dědovi, sedí na pokladu. Sběratelé za 1 typ dávají i 16 000 Kč

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Na chalupách a půdách leží spousta věcí, které léta nikdo nevzal do ruky. Stará termoska mezi ně patří skoro vždycky. Většinou je to obyčejná nádoba na čaj na výlety, některé...
Kdo má na chalupě starou termosku po dědovi, sedí na pokladu. Sběratelé za 1 typ dávají i 16 000 Kč

Kdo má na chalupě starou termosku po dědovi, sedí na pokladu. Sběratelé za 1 typ dávají i 16 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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