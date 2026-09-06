Kdo má ještě na oknech hliníkové žaluzie, přichází o tmu i klid. Moderní náhrada se montuje bez vrtačky za pár minut

Kdo někdy ležel v ložnici se staženými hliníkovými žaluziemi a díval se na pruhy světla na stropě, zná ten pocit: stínění funguje, ale tma nepřichází. Oborový technický list britské asociace BBSA pojmenovává čtyři cesty, kudy se světlo dostává dovnitř: mezerami mezi lamelami, kolem spodní lišty, po stranách a skrz děrování v samotných lamelách. Konstrukčně prostě lamelový systém plný blackout nedokáže nabídnout, a to ani v nejmodernějších řadách s extrudovanými profily a elektrickým ovládáním.
Kudy hliníkové lamely propouštějí světlo, a proč s tím nic neuděláte
Představte si lamelu jako úzký pásek kovu zavěšený na šňůrce. I ve zcela sklopené poloze zůstávají po stranách mezery dané šířkou rámu, pod spodní lištou vzniká štěrbina a samotné lamely mají v sobě drobné otvory pro ovládací mechanismus. Moderní české řady typu ISOTRA Isolite Plus nebo System Classic přidávají barevné dekory, imitace dřeva a atypické tvary, jenže fyzikální podstata lamelového systému se nemění. Světlo si cestu najde.
Textilní roleta den a noc řeší stínění opačně. Dvě vrstvy látky, průsvitná a neprůsvitná, se posouvají vůči sobě. Když se neprůsvitné pruhy překryjí, vznikne souvislá plocha bez mezer. Žádné děrování, žádné šňůrky procházející lamelou. Vizuálně i akusticky působí interiér klidněji: žádné cinkání lišty při průvanu, žádné chvění lamel v otevřeném okně.
Zatemňovací rolety den a noc: kde se láme slib skutečné tmy
Tady je třeba rozlišovat přesně. Standardní roleta den a noc nabídne podle BBSA „dobrý stupeň zatemnění“, ale plný blackout z ní čekat nelze. Kdo potřebuje v ložnici opravdovou tmu, musí sáhnout výš:
- Zatemňovací den a noc, například SOLUNA D-R6 v Hornbachu od 1 215 Kč, s kazetou a hustší tkaninou.
- Samostatná blackout roleta, JYSK prodává model BOLGA za 349 Kč nebo termo variantu FONNO za 350 Kč.
- Kazetový systém s bočním vedením, oborový podklad BBSA ho označuje za řešení s nejvyšším stupněm zatemnění, i když i tady zůstává minimální prosakování.
Právě rozdíl mezi šířkou rolety a šířkou samotné látky bývá zdrojem zklamání. U modelu JYSK o šířce 70 cm pokrývá textilie jen 66 cm. V Hornbachu u padesáticentimetrové varianty měří látka pouhých 47,5 cm. Zbylé centimetry po stranách propouštějí světlo, a kupující se diví, proč „blackout“ roleta nezatemňuje. Řešením je objednat šířku s přesahem: ISOTRA doporučuje u montáže před otvor přidat zhruba 200 mm navíc.
Bezvrtací montáž na plastová okna: pro koho funguje a kde naráží
Hotové mini rolety z JYSK nebo Hornbachu se instalují upínacími držáky, které se nacvaknou na horní hranu okenního křídla. Žádné vrtání do rámu, žádné hmoždinky. JYSK uvádí kompatibilitu se sklopnými a otočnými okny, tedy s naprostou většinou plastových oken v českých bytech.
Jenže bezvrtací uchycení má své hranice. U řešení na míru záleží na konkrétním systému: ISOTRA u některých den/noc variant klipovou montáž připouští, ale v návodu pro řady Verra, Verra Metal a Verra Semi bezvrtací držák výslovně omezuje a pro určité typy látek ho vůbec nedoporučuje. Pro atypická okna, široké francouzské plochy nebo vyšší nároky na zatemnění roste význam klasického přivrtání na stěnu či do stropu.
A co spolehlivost klipů? Většina uživatelských recenzí hlásí bezproblémové držení, část ale popisuje pád rolety po čase nebo slabší plastový zámek. Praktická rada: pokud klip začne povolovat, přejděte na šroubové uchycení. JYSK i Hornbach nabízejí u stejných modelů i držáky pro přivrtání, stačí dokoupit.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák