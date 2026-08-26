Kdo má doma tuhle smaltovanou mísu s modrým lemem, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni platí i 6 000 Kč

Dvě smaltové mísy s modrým lemem můžou vypadat na chlup stejně, a přesto za jednu dá sběratel jen pár set korun a za druhou klidně několik tisíc. Rozhoduje o tom nenápadná značka na dně, kterou většina lidí nikdy nehledala. Než tedy starou mísu po babičce odnesete do sběru, otočte ji dnem vzhůru.
Nejdřív otočte mísu dnem vzhůru
Právě spodní strana prozradí, s čím máte co do činění. Výrobci sem umisťovali svoje značky, buď ražené přímo do plechu, nebo prosvítající pod vrstvou skloviny. Nápis Made in Czechoslovakia či zkratka ČSSR prozradí kus ze společného státu a jméno Sfinx nebo Smaltum hodnotu ještě zvedne, protože tyhle značky mají mezi sběrateli zvuk.
Mísa úplně bez označení zůstává pro kupce spíš ozdobou na poličku. Pozor si dejte i na novodobé repliky. Působí až podezřele bezchybně, zatímco starý originál má vrstvu smaltu nestejně silnou a drobné nepravidelnosti ruční výroby.
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Sebevzácnější značka je k ničemu, jakmile je poškozená sklovina. Dokud povrch drží pohromadě bez otlučenin a prasklin, drží i cena. Jakmile ale někde odskočí kousek smaltu, dostane se k obnaženému plechu vlhkost, kov zespodu rezaví a koroze se šíří pod sklovinu dál. Hodnota kusu spadne skoro k nule.
Jediné odštípnuté místo pustí vlhkost k plechu a cenu mísy srazí prakticky na nulu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vlasové praskliny a odštípnutý okraj srážejí cenu nejvíc, jemná patina z běžného používání ale většinou nevadí.
Na bazaru většinou stovky, výjimečně tisíce
Realita inzertních portálů je mnohem střízlivější než lákavé titulky. Obyčejná stará mísa tam obvykle mění majitele za desítky až stovky korun. Prosté zadělávací mísy se prodávají třeba za 110 nebo 150 korun, o něco hezčí značené kusy se drží kolem pěti až sedmi set korun.
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Vyšší sumy patří jen hrstce mimořádných kousků. Bezvadná mísa s dobře čitelnou značkou Sfinx se na aukci přiblíží i šesti tisícům korun a u kompletních sad či vzácných malovaných dekorů se cena výjimečně přehoupne přes deset tisíc. Kdo má doma jen oprýskaný neznačený kus, velké bohatství čekat nemá.
Klasika, co prošla celým světem
Bílé tělo se sytě modrým okrajem patřilo kdysi k naprosto běžnému vybavení domácností a mísy na těsto, ovoce nebo zadělávání stály skoro v každé spíži. Věhlas téhle klasice udělala hlavně jihočeská Sfinx. Českobudějovická smaltovna začala fungovat v roce 1953 spojením tří místních provozů, přičemž nejstarší z nich smaltoval už od roku 1893.
V sedmdesátých letech tu pracovalo kolem 2 700 lidí, zboží putovalo do osmdesáti zemí a v osmdesátých letech se závod řadil mezi největší výrobce smaltu v Evropě. Výroba v Budějovicích ustala v roce 2005 a smaltované nádobí u nás dnes vyrábí už jen jediná firma, která starou značku Sfinx obnovila.
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Za rostoucími cenami stojí hlavně nostalgie a móda retro kuchyní. Kdo dnes za starou mísu utratí několik set korun, platí si spolu s ní kousek vzpomínek na časy u babičky a dědy. Zachovalých originálů navíc ubývá, protože spousta jich zmizela při vyklízení domácností po roce 1989 a domácí smaltovny dlouho prohrávaly s levným dovozem i s moderním teflonem a nerezem. „Nejvýznamnějším výrobcem kuchyňského smaltovaného zboží se stala českobudějovická smaltovna Sfinx,” uvedla pro Deník Jindra Šmídová, ředitelka Muzea smaltu a smaltovaného nádobí. Nejsilnější poptávka je dnes v německy mluvících zemích, kde se vintage smalt vrací do stylových kuchyní.
Chcete-li mísu prodat, největší okruh zájemců najdete na Aukru a Sbazaru. K inzerátu vždy přidejte ostrý snímek dna se značkou, sběratelé se orientují hlavně podle něj. Ceny u aktivních nabídek bývají spíš přáním prodejce, přesnější představu dají už dokončené aukce srovnatelných mís. Při čištění nesahejte po drátěnce ani agresivní chemii, jednou poškrábaný smalt se neopraví. Stačí vlažná voda a měkký hadřík.
Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/byla-skoro-v-kazde-ceskoslovenske-domacnosti-a-stala-par-korun-dnes-muze-mit-pro-sberatele-prekvapivou-hodnotu, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.denik.cz/pribehy-a-rozhovory/smaltovani-cesko-20220602.html, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/smalt-misa/, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-doma-stary-smaltovany-hrnec-s-modrym-okrajem-sedi-na-pokladu-za-az-6-000-kc-sberatele-shaneji-prave-tenhle-kus-690985