Kdo má doma tuhle karafu po babičce, sedí na malém pokladu. Sběratelé vám za ni dají klidně i 20 000 Kč

Skoro v každé kredenci se roky povalovala broušená karafa, kterou nikdo pořádně nepoužíval. Staré české sklo ale mezi sběrateli zažívá velký návrat a některé karafy se prodávají za částky, ze kterých spadne brada. Než tu babiččinu odnesete do second handu, vyplatí se vědět, co vlastně držíte v ruce.
Většina karaf žádné jmění není
Rovnou zkazím tu nejhezčí představu. Obyčejná broušená karafa, jakých se u nás vyrobily statisíce, má na aukčních portálech cenu v řádu stovek až nižších tisíců korun. Přes pár tisíc se dostane jen zlomek kusů.
Že karafu někdo nabízí za desetitisíce, navíc ještě neznamená, že ji za tolik prodá. Rozdíl mezi cenou v inzerátu a tím, co vám za ni opravdu pošlou na účet, bývá pořádný.
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Klíčové slovo pro sběratele zní Moser. Karlovarská sklárna platí za nejslavnějšího českého výrobce luxusního skla a její bezolovnatý křišťál si oblíbili panovníci i mahárádžové. Ani slavné jméno ale samo o sobě velkou cenu nezaručí. I karafa s Moserovou značkou se v horším provedení prodá jen za pár tisíc korun a leckterá zůstane bez zájmu.
Sběratel se totiž dívá na víc věcí naráz: – jaký má karafa výbrus a jak je precizní, – jestli je sklo barevné, nebo čiré, – z které sklárny a doby pochází, – jestli patří do některé ceněné kolekce.
Cena vyletí až ve chvíli, kdy se tyhle vlastnosti sejdou u jednoho zachovalého kusu.
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A pak přijdou úlovky, kvůli kterým to celé stojí za prohlídku vitríny. Na pražském trhu se letos objevila ambrová Moserova karafa z 30. let s cenovkou 21 400 korun. A to ani není konečná: ruská karafa z počátku 20. století vyšplhala u aukční síně Christie’s až na 27 500 liber, tedy zhruba 780 000 korun.
Za jednu povedenou karafu se značkou tak může padnout i dvacet tisíc korun. A takový malý poklad ve vitríně vypadá nenápadně.
Uranová karafa se ve tmě rozzáří
Jednu kategorii poznáte i bez odborníka. Uranové neboli vazelínové sklo dostalo svůj žlutozelený nádech díky špetce uranu ve sklovině a pod ultrafialovou lampou se rozsvítí sytě zelenou barvou, jakou nedokáže napodobit žádné jiné sklo. Baterka na UV světlo stojí jen pár set korun.
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Samotný svit ovšem bohatství nezaručuje. Běžné sériové kusy se prodávají za pár tisíc korun, kdežto povedené bohémské karafy v art deco stylu se na zahraničních aukcích dostávají přes dvacet tisíc. Z uranového skla se ale raději nejí ani nepije.
Chybějící zátka srazí cenu na zlomek
Jeden detail dokáže hodnotu zvednout i srazit během vteřiny, a to původní zátka. Stejná karafa s ní a bez ní jsou pro sběratele dva úplně jiné světy. Stejně nemilosrdný je stav skla. Přejeďte prstem po hraně, hrdle a dnu. Drobný odštěpek, který okem skoro nezahlédnete, nahmatáte okamžitě. Cenu přitom spolehlivě stáhne. Před prodejem proto nechte broušené plochy na pokoji a vynechte silnější čisticí prostředky, u starého skla totiž drží hodnotu právě nedotčený povrch.
Původní zátka a nepoškozený povrch dokážou u staré karafy během vteřiny rozhodnout o ceně. Ilustrační foto. Zdroj: Polina / Pexels. Odpověď hledejte na dně a hrdle
Nejcennější stopa se skoro vždycky skrývá tam, kam při úklidu nikdo nekouká. Projděte si spodní stranu karafy, okraj hrdla, zátku i všechny kovové doplňky a pátrejte po rytém nebo leptaném symbolu, puncovním kolku nebo aspoň po zbytku staré nálepky. Rytí bývá na průhledném skle sotva znatelné, a tak si za stěnu vsuňte list tmavého papíru a posviťte na něj šikmo z boku. Kontury značky se tím zvýrazní.
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Vodítek bývá míň, než by člověk čekal, protože svoje výrobky značila jen hrstka velkých skláren a papírové nálepky dávno odpadly. Ruční práci ale prozradí drobné bublinky a nepatrné nerovnosti ve skle. Pokud objevíte signaturu, netypický tvar nebo zachovalý starší kousek bez poškození, ukažte ho znalci skla nebo aukčnímu domu, klidně i kurátorům jabloneckého muzea skla. Mezi bezcennou vzpomínkou a sběratelským skvostem totiž občas stojí jediný detail.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/mate-doma-stare-brousene-karafy-nektere-druhy-sberatele-dnes-vykupuji-kolem-100-000-kc-20260818-9890.html, https://www.tiscali.cz/sklo-z-ceskoslovenskych-huti-meni-barvu-podle-primesi-jednoho-kovu-sberatele-za-ni-plati-desitky-tisic-korun-689293, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/ceske-znacky-pribeh-skla-znacky-moser, https://www.antiqueglass.cz/en/how-to-recognize-antique-glass/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-karafa-sberatelstvi/