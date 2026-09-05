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Kdo má doma tohoto papouška, může chtít po sběratelích 10 000 Kč

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Dennívýzva
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Možná jste ho jako děti vídali v proskleném příborníku u své babičky. Barevný, dokonale propracovaný tvor, který tiše dohlížel na nedělní obědy a rodinné oslavy. Tehdy to byla milá dekorace, která dotvářela hřejivé teplo domova. Dnes byste ale při pohledu na jeho cenovku v aukčních síních možná zalapali po dechu. Sběratelé jsou totiž za tento konkrétní kousek v bezvadném stavu ochotni zaplatit tisíce korun na ruku. Máte ho na půdě nebo v obýváku i vy?
Kdo má doma tohoto papouška, může chtít po sběratelích 10 000 Kč

Kdo má doma tohoto papouška, může chtít po sběratelích 10 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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