Kdo má doma tohoto papouška, může chtít po sběratelích 10 000 Kč

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Řeč je o nádherné, ručně malované porcelánové sošce papouška sedícího na kukuřičných klasech. Tento úchvatný kousek, vysoký přesně 19 centimetrů, fascinuje svým neuvěřitelným detailem a zářivými barvami. V československých domácnostech se tyto německé porcelánové figurky těšily obrovské popularitě. Lidé si je vozili jako luxusní suvenýry nebo dárky a hrdě je vystavovali na nejviditelnějších místech v obývacích pokojích.
Papoušek na kukuřici nebyl jen obyčejným lapačem prachu – byl symbolem vkusu, elegance a touhy po troše exotiky v tehdy šedivých dnech. Jeho precizní modelace a lesklá glazura dokázaly okamžitě rozzářit jakýkoliv interiér. Kdo by si nepamatoval ten pocit, když jste jako malí stáli před babiččinou vitrínou a obdivovali každé pírko, každý odstín zelené a žluté?
Mistrovské dílo z Durynska: Kde se zrodila tato legenda?
Historie tohoto krasavce nás zavede do německého Durynska, konkrétně do vyhlášené porcelánky Karl Ens ve městě Volkstedt. Rodinná tradice výroby špičkového porcelánu zde sahá až do roku 1860, přičemž samotná značka Karl Ens vznikla v roce 1899. Tato manufaktura se stala světově proslulou právě díky svým neuvěřitelně detailním figurkám zvířat, zejména ptactva.
Naši papoušci na kukuřičných klasech spatřili světlo světa v první polovině 20. století, nejčastěji v meziválečném období mezi lety 1919 a 1945. Každý kus prošel rukama zručných mistrů, kteří se postarali o detailní modelaci a následnou ruční podglazurní malbu, což z každé figurky činí originální umělecké dílo. Tehdy stál pár korun československých, dnes je to pro sběratele svatý grál.
Detektivní pátrání na dně sošky: Jak poznat originál a jakou má skutečnou hodnotu?
Pokud doma takového papouška máte, otočte ho opatrně dnem vzhůru. Klíčem k určení pravosti je vtlačená nebo tištěná značka porcelánky Karl Ens – typický zelený či modrý větrný mlýn, doplněný o písmena E-N-S. Sběratelé však nehledají jen značku, ale především stoprocentní stav.
Jak upozorňuje soudní znalec v oboru starožitného porcelánu na sběratelském portálu: „Porcelánka Karl Ens ve Volkstedtu byla proslulá svými detailními figurkami ptactva, které vynikají věrnou podmalbou pod glazurou. Nicméně se jednalo o poměrně masovou produkci 20. století. Sběratelskou hodnotu mají pouze kusy ve 100% intaktním stavu. Jakýkoliv, i sebemenší oťuk, který laik sotva postřehne, sráží hodnotu předmětu až o 80 %. Nabídkové ceny na inzertních serverech nelze považovat za indikátor skutečné tržní hodnoty.“
Každá prasklinka nebo ulomený kousek kukuřičného listu tak dělají z drahého unikátu pouhou dekoraci s minimální hodnotou. Proto si pečlivě prohlédněte každé pírko, každý detail – právě v tom je ukryta skutečná hodnota.
Jaká je reálná cena a kde papouška nejlépe zpeněžit?
Na internetu se často šíří mýtus, že za tohoto papouška dostanete okamžitě 10 000 Kč. Tato částka je však pouze zbožným přáním prodejců na inzertních serverech. Skutečná tržní hodnota ověřená reálnou aukcí, například na portálu Livebid.cz v rámci 7. eAukce Sběratelský svět, činí za bezvadný stav krásných 6 100 Kč. Běžné figurky ptáků této značky se standardně prodávají v rozmezí 2 000 až 6 000 Kč.
Pokud máte doma dokonalý kousek, nejlepší cestou k prodeji je specializovaná aukční síň nebo prověřený sběratelský portál, kde se o něj sběratelé poperou. Na běžných inzerátech s nadsazenou cenou bude jen ležet.
Lidé vidí na Aukru nějakou nesmyslnou cenu „Kup teď“ a hned si myslí, že mají doma poklad za desetitisíce. Pak s tím přijdou do starožitnictví a diví se, že jim za to nabídnou patnáct stovek, protože to má uštíplé pírko a trh je těmito německými porcelány z Durynska celkem nasycený.
Zkuste proto prozkoumat staré krabice na půdě nebo babiččin sekretář. Možná tam na vás čeká neporušený kousek historie, který vám udělá radost nejen vzpomínkami, ale i příjemnou finanční injekcí. Máte doma také nějakou starožitnou porcelánovou figurku, které se nedokážete vzdát?
Zdroje článku: liveauctioneers.com, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková