Kdo má doma tenhle porcelánový džbánek po babičce, má pod rukama malý poklad. V zahraničí ho nabízejí i za 300 Kč

Nedělní oběd u babičky. Na stole voní bábovka a vedle ní stojí modrobílý džbánek na mléko, který tam byl odjakživa. Vnuk ho poprvé zvedne, otočí dnem vzhůru a přemýšlí, jestli nedrží v ruce něco cenného. Stejný porcelán přitom hledají sběratelé na druhém konci světa.
Na dně hledejte korunku
Když je na dně džbánku korunka, máte nejspíš doma cibulák z porcelánky v Dubí u Teplic. Značka se během let proměňovala. Starší kusy mají korunku se široce rozevřenými špicemi, v 90. letech se zúžila. Podle jejího tvaru tak zhruba odhadnete, jestli je džbánek starší, nebo novější.
Babiččin džbánek má největší hodnotu jako kus české porcelánové historie, kterou znají lidé v mnoha zemích. Ceny, za které se běžné kusy nabízejí v cizině, jsou skromnější. Hodně záleží na stáří, stavu a na tom, o jaký kus jde.
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Jménem cibulák se u nás označuje každý porcelán, na kterém je modrý vzor zatavený pod glazurou. S cibulí ale vzor nemá nic společného. Za jméno může záměna: zjednodušeně kreslené granátové jablko si lidé spletli s cibulí. V němčině se vzoru říká Zwiebelmuster.
Při bližším pohledu na dekor uvidíte hlavně granátová jablka a broskve, mezi nimi bambus a pivoňky. V čínské a japonské symbolice tyto rostliny znamenají dlouhý život, bohatství a plodnost.
Vzor vznikl v 18. století v Míšni a jeho autoři se inspirovali čínskými předlohami. Do Dubí ho přinesla firma Teichertů, která tamní továrnu koupila v roce 1885 jako pobočku svého míšeňského podniku.
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Cibulák z Dubí mají ve vitrínách sběratelé po celém světě. Mezi jeho kupci byly podle porcelánky i hlavy států a celebrity.
Největšími zahraničními odbytišti nového cibuláku z Dubí jsou podle vedení porcelánky ze září 2025 Korea, Turecko, Japonsko a USA.
Kolik za něj chtějí v cizině
Nejlepší představu dávají nabídky internetových obchodů v cizině. Babiččin džbánek odpovídá spíš drobné mléčence, větší kusy se nabízejí za víc. Přepočet na koruny je přibližný.
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Kus Kde je v nabídce Cena k 1. 11. 2026 Poznámka mléčenka Original Bohemia z Dubí německý e-shop s použitým porcelánem 12,30 €, asi 300 Kč velká mléčenka vyprodaná konvice z Dubí ze 70. let americké tržiště Chairish 365 USD, asi 8 000 Kč podle popisu výrobní vada
Konvici na americkém tržišti nabízí prodejce z Litoměřic. Částka je cena, kterou si sám řekl, a jestli ji někdo opravdu zaplatí, z nabídky nepoznáte. Za obyčejný džbánek proto tisíce nečekejte. Větší a dobře zachovalé kusy mají šanci na vyšší cenu.
Běžnou mléčenku z Dubí nabízí zahraniční e-shop kolem 300 Kč, větší a dobře zachovalé kusy mají šanci na vyšší cenu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Ťuknutí, myčka a náhradní víčko
V porcelánce v Dubí odhalí vadný kus už během výroby i podle zvuku: porcelán s prasklinou po lehkém poklepu nezvoní čistě. Doma vám zvuk může něco napovědět, spolehlivá zkouška to ale není. Džbánek si proto pečlivě prohlédněte i očima, hlavně okraj a ucho.
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Pokud ho prodávat nechcete, klidně ho používejte. Kobaltový dekor leží pod vrstvou glazury, která ho chrání, takže klasický modrobílý cibulák zvládne myčku i mikrovlnku.
V Dubí se dodnes vyrábějí stejné tvary se stejným dekorem. „Pro někoho jsme možná ‚konzervy‘, ale je to náš záměr,“ uvedla pro Novinky.cz Petra Klázrová, která má v Českém porcelánu Dubí na starosti marketing značky. Proto běžné kusy nejsou vzácností. Rozbitý kus nebo ztracené víčko nahradíte novým a k babiččinu džbánku můžete dokoupit další kusy.
Zdroje: https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci-20131226.html, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovecesko-a-slavny-porcelan-s-cibulovym-vzorem, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2726674, https://alteserien.de/collections/czechoslovakia-tschechien-original-bohemia-zwiebelmuster, https://www.chairish.com/product/37693262/vintage-czech-blue-onion-porcelain-cibulak-teapot-from-dubi-1970s, https://zwiebelmuster.com/pitchers/zwiebelmuster-tall-jug-0-90l-original-bohemia-porcelain-from-dubi, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-cibuli-na-cibulaku-nehledejte-40315288