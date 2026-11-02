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Kdo má doma tenhle litinový hrnec po babičce, má pod rukama malý poklad. Sběratelé za něj dají i 11 500 Kč

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Dennívýzva
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Při vyklízení kuchyně po příbuzných se v zadním koutě linky občas objeví těžký oranžový hrnec s podivně plochými uchy. Někdo ho odnese do sklepa, jiný ho daruje sousedce. Přitom pochází...
Kdo má doma tenhle litinový hrnec po babičce, má pod rukama malý poklad. Sběratelé za něj dají i 11 500 Kč

Kdo má doma tenhle litinový hrnec po babičce, má pod rukama malý poklad. Sběratelé za něj dají i 11 500 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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