Kdo má doma tenhle litinový hrnec po babičce, má pod rukama malý poklad. Sběratelé za něj dají i 11 500 Kč

Při vyklízení kuchyně po příbuzných se v zadním koutě linky občas objeví těžký oranžový hrnec s podivně plochými uchy. Někdo ho odnese do sklepa, jiný ho daruje sousedce. Přitom pochází z dílny italského designéra a sběratelé po něm v zahraničí pátrají.
Oranžový hrnec s plochými uchy
Jde o řadu La Mama, kterou na začátku 70. let navrhl pro francouzskou značku Le Creuset Enzo Mari. Jsou to litinové hrnce potažené smaltem a nejznámější je oranžová verze. Poznáte je podle uch, která připomínají široké písmeno T a dobře se drží v prstech.
Ne každá babička takový hrnec v kuchyni měla. Kdo ho doma najde, mohl ho zdědit třeba po vzdálenějších příbuzných, nebo ho kdysi někdo koupil v bazaru. Obyčejný starý litinový hrnec bez značky se na Bazoši v září a říjnu 2026 nabízel za 200 až 500 Kč. Jde o ceny v inzerátech, skutečný prodej může dopadnout jinak.
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Pravý kus se pozná hlavně podle značení. Při kontrole se zaměřte na tyto znaky:
číslo na vnitřní straně poklice, stejné číslo uprostřed dna, které udává průměr hrnce v centimetrech, na dně vyražený nápis Le Creuset a k němu France nebo Made in France, bezpatkové písmo značky a údaj o původu menšími písmeny stejného stylu.
U napodobenin si všímejte drobných chyb v pravopisu značky.
Proč po něm sběratelé jdou
Sběratele láká jméno designéra, původ ze 70. let a spojení s muzeem. Hrnec Le Creuset s Mariho uchy je vystavený v rekonstrukci kuchyně Julie Child v National Museum of American History ve Washingtonu. Často se o něm píše jako o jejím oblíbeném hrnci na polévky. Podle deníku Financial Times ze září 2022 ale část odborníků tvrdí, že kuchařka víc oblíbila konkurenční značku Descoware.
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Podle článků o sběratelství se řada La Mama už nevyrábí. Le Creuset ale vydává novodobé kusy podle archivních návrhů, třeba hrnec Coquelle od Raymonda Loewyho dostal reedici v roce 2014. Nové kusy mají čistý smalt a moderní balení, a tím se od starých liší.
Kolik za něj dostanete
Cena závisí na velikosti hrnce, barvě a stavu. Menší kus přitom nemusí být levnější, výrazné barvy a zachovalé kusy bývají dražší. Na zahraničních bazarech a aukcích se ceny pohybovaly takto. Koruny jsou přepočet z dolarů kurzem ČNB k 29. říjnu 2026.
Kus V dolarech Přibližně v korunách levnější kusy La Mama (ceny 2026) od 100 kolem 2 200 Kč běžná cena (2025–2026) 300 až 500 6 500 až 11 000 Kč téměř nový kus s krabicí (prodej z května 2025) asi 530 kolem 11 500 Kč Přečtěte si také: Rakušané skupují tyhle plechové formy na cukroví z dob ČSSR, sada vyjde až na 350 Kč. Češi je mají zaprášené na půdě
Hrnec v téměř novém stavu i s původní krabicí se prodal na eBay, jak v květnu 2025 zjistil web Mental Floss. Tenhle prodej patří k nejdražším doloženým, za pevný strop cen ho ale brát nelze. Odštípnutý smalt, chybějící poklice nebo silné opotřebení naopak cenu srazí na zlomek. Takový hrnec se prodá spíš jako dekorace.
Odštípnutý smalt nebo chybějící poklice srazí cenu starého litinového hrnce na zlomek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když v zahraničních inzerátech hledáte srovnatelné kusy, hluboký hrnec s poklicí tam obvykle najdete pod názvem cocotte nebo dutch oven. Řada La Mama zahrnuje i mělčí zapékací mísy, někdy bez poklice, proto si u každé nabídky ověřte, který typ prodávající nabízí.
Jak hodnotu neztratit
Hrnec čistěte tak, jak radí výrobce. Nechte ho vychladnout a umyjte teplou vodou se saponátem a měkkou houbičkou. Kovové drátěnky a brusné čisticí prostředky, třeba prášek na drhnutí, nepoužívejte. Horký hrnec nedávejte pod studenou vodu a nerozpalujte ho rychle na maximum, smalt by mohl popraskat nebo se odštípnout.
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Pokud je smalt uvnitř hrnce odštípnutý, výrobce v něm vařit zakazuje. Úlomky smaltu by při spolknutí mohly zranit, proto takový kus patří jen na poličku jako ozdoba.
Než hrnec nabídnete, zjistěte, za kolik se podobné kusy opravdu prodaly. Na eBay hledejte ukončené prodeje, protože nabízená cena ještě nic neznamená. Aukro ukazuje jen vyvolávací ceny a z nabídky nepoznáte, jestli kus nakonec někdo koupil.
Zdroje: https://www.mentalfloss.com/live-smarter/money/most-valuable-vintage-le-creuset-cookware, https://www.chowhound.com/2060907/retro-le-creuset-dutch-ovens-value, https://lovetoknow.com/home/antiques-collectibles/how-spot-vintage-le-creuset-why-you-should, https://www.hunker.com/2167098/valuable-vintage-le-creuset-thrift-stores-estate-sales/, https://www.hunker.com/2166800/identify-valuable-le-creuset-items-thrifting-antique-stores/, https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Creuset, https://www.lecreuset.ca/en_CA/blog/archive-series-designer-collection.html, https://www.lecreuset.com/care-and-use?help=ci, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=litinov%C3%BD+hrnec+star%C3%BD, https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce, https://www.housedigest.com/2208051/popular-70s-le-creuset-now-its-a-valuable-le-mama-cocette-want-in-our-home/