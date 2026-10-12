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Kdo má doma tenhle hrnek po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 30 000 Kč

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Skoro v každé domácnosti dožívá v kredenci servis nebo pár hrnků zděděných […]
Kdo má doma tenhle hrnek po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 30 000 Kč

Kdo má doma tenhle hrnek po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 30 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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