Kdo má doma tenhle budík z dob ČSSR, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za funkční kusy dávají i 10 000 Kč

Na skříni po babičce, v krabici na půdě nebo v šuplíku ve sklepě. Přesně tam dnes leží věc, o kterou se přetahují sběratelé z Česka i ze zahraničí. Řeč je o mechanickém budíku z dob socialismu, tom, co ráno budíval celé generace a dnes umí svého majitele mile překvapit.
Proč o staré budíky stojí sběratelé
Většina těchhle budíků pochází z jediné adresy. Ve Šternberku fungoval národní podnik Chronotechna, který po válce vyrostl v jednoho z největších evropských výrobců hodin a budíků. V osmdesátých letech tu ve více než stovce modelových variant vzniklo ročně přes milion a půl mechanických budíků. Než se výroba v roce 2000 nadobro zastavila, opustilo bránu závodu přes šedesát milionů kusů hodin a budíků.
Právě spojení obrovské produkce a nostalgie dělá z těchhle hodinek vděčný sběratelský materiál. Lidé, kteří u takového budíku vyrůstali, po něm dnes sahají kvůli vzpomínkám. Znalci zase sledují konkrétní modely a designové řady. Zájem přichází i ze zahraničí, hlavně od německých kupců, pro které je poválečná východoevropská mechanika samostatnou kategorií.
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Ne každý budík má stejnou cenu. Nejvíc si sběratelé cení klasických natahovacích kousků se dvěma velkými kovovými zvonky navrchu. Zrovna ty uměly ranním rachotem vyhnat z postele celou domácnost a dnes patří k tomu nejhledanějšímu.
Poznáte je snadno. Mají: – kovové tělo, – ciferník s výraznými číslicemi, – vzadu kolečko na natahování, – nad ciferníkem dvojici lesklých zvonků s kladívkem mezi nimi.
Čím zachovalejší strojek a čím čitelnější původní ciferník, tím lépe. Levné plastové budíky z pozdější doby ani obyčejné quartzové modely na baterku tuhle sběratelskou přitažlivost nemají.
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Vedle zvonkových budíků existuje ještě jedna žádaná skupina. Jsou to kousky z přelomu padesátých a šedesátých let navržené v takzvaném bruselském stylu. Pojmenování vzniklo po úspěchu Československa na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a označuje hravé tvary, měkké linie a jasné pastelové barvy, které i po šesti desetiletích působí moderně.
Slabost mají sběratelé také pro drobný cestovní budík zvaný Harmonička. Skládal se do koženého pouzdra a jezdil s majitelem na cesty. Neobvyklé provedení a dobový design zvedají u těchhle modelů cenu nad úroveň běžného budíku z ložnice.
Původní stav je královská disciplína
O výsledné částce nerozhoduje jen model, ale hlavně stav. Cení se autentický vzhled, tedy původní povrch klidně s oděrkami a stopami let, které na budíku zanechal čas.
Přečtěte si také: Ani smetana, ani máslo. Do omáčky na těstoviny patří 1 věc, kterou většina lidí bez přemýšlení lije do dřezu Budík s původním povrchem a oděrkami má u sběratelů vyšší cenu než kus přelakovaný moderní barvou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo se pokoušel budík vylepšit, většinou mu spíš uškodil. Přelakování moderní barvou nebo montáž neoriginálních součástek dokáže hodnotu srazit z tisíců na několik set korun. Sběratel chce věc v co nejpůvodnějším stavu, klidně i s drobnými nedokonalostmi.
Kolik za budík dostanete
A teď to hlavní. Běžný funkční budík z bazaru koupíte i prodáte za pár set korun. Za slušně zachovalý kus dáte klidně jeden až dva tisíce korun, u lepších o něco víc.
Skutečné klenoty jsou úplně jinde. Za vzácný dvojzvonek ve výborné kondici nebo za žádaný kousek v bruselském designu bez jediné vady dají sběratelé i deset tisíc korun. Právě povedené bruselské modely, třeba budík ve tvaru televizoru, patří ke stálicím sběratelské poptávky. S určením stáří pomůže logo na ciferníku. Nejstarší kusy nesou stylizované písmeno značky Chronotechna, novější už známý nápis PRIM. Než tedy starý budík vyhodíte, otočte ho, prohlédněte a raději si zjistěte, co vlastně doma máte.
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Ceny podle typu a stavu shrnuje následující tabulka:
Kategorie budíku Cena Běžný funkční kus z bazaru nebo inzerce kolem 500 až 800 Kč Slušně zachovalý kus 1 000 až 2 000 Kč Vzácný dvojzvonek nebo bruselský design bez vady až 10 000 Kč
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chronotechna, https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruselský_styl, https://aukro.cz/starozitne-budiky, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/budík-chronotechna/, https://www.antik-hovorka.cz/primland-clanky/antik-blog-1/strucna-historie-chronotechny-sternberk-9.html