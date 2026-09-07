Kdo má doma starý kávomlýnek po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé dávají až 10 000 Kč

Poslední dobou se roztrhl pytel se zprávami, že starý mlýnek na kávu po babičce může být malý poklad. Kdekdo teď šmátrá po půdě a v kredenci, jestli tam takový kousek nezapadl. Pravda je někde uprostřed. Některé mlýnky opravdu stojí pěkné peníze, jiné skončí sotva za pár korun. Rozdíl dělá pár detailů, které laik na první pohled snadno přehlédne.
Většina mlýnků z kredence velký majetek neschová
Nadšení je dobré rovnou trochu zchladit. Drtivá většina mlýnků, které lidem zůstaly po rodičích a prarodičích, pochází z běžné socialistické výroby. Dřevěných i plastových kousků se v Československu vychrlily statisíce a sběratele dnes nijak zvlášť nenadchnou.
A i za takový obyčejný mlýnek dostanete většinou jen dvě stě až pět set korun. Podmínkou je, že je celý a funguje. Jakmile chybí klika nebo zásuvka na mletou kávu, cena padá skoro k nule. Podobných mlýnků je totiž na trhu přebytek a nikdo se o ně nepere.
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Skutečně cenné kusy bývají o generaci nebo dvě starší. Sběratelé nejvíc touží po mlýncích z první republiky a ze starších časů, kdy se ještě vyrábělo ručně a v malých sériích.
Za funkční dřevěný kousek z meziválečných let dá kupec v aukci zhruba dva až pět tisíc korun. Nejdražší metou jsou ale porcelánové mlýnky zdobené ručně malovaným dekorem ze secese a z první republiky. Takových se do dneška dochovalo minimum, křehký porcelán totiž snadno praskne. O to víc sběratel zaplatí za kus, který má porcelán bez úhony a mechanismus pořád v původním kovovém provedení. Právě u nich se cena šplhá k deseti tisícům korun i výš.
Orientační ceny podle typu mlýnku shrnuje následující tabulka:
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Typ mlýnku Orientační cena Podmínka ceny Běžný mlýnek ze socialistické výroby (dřevěný i plastový) 200 až 500 Kč Celý a funkční; bez kliky nebo zásuvky cena padá skoro k nule. Funkční dřevěný mlýnek z meziválečných let 2 000 až 5 000 Kč Cena vychází z aukčních nabídek. Porcelánový mlýnek s ručně malovaným dekorem (secese, první republika) přes 10 000 Kč Zachovalý porcelán bez prasklin a funkční původní mechanismus. Cenu určuje výrobce a kvalita mletí
Věk sám o sobě nestačí. Rozhoduje, kdo mlýnek vyrobil a jak přesně dodnes mele. Nejvíc žádané jsou německé dílny. Firma Zassenhaus ze Solingenu vyrábí už od roku 1867 a její jméno bylo vždycky spojené s kvalitou. Sběratelé shánějí i kusy značek Leinbrock a PeDe, jejíž název vznikl z iniciál zakladatele Petera Dienese. Z ciziny táhne ceny nahoru také francouzský Peugeot.
Tyhle značky si v meziválečné době daly záležet na každém detailu. Jejich mechanismus z kalené oceli si přesnost drží i po mnoha desetiletích a káva z něj padá stejnoměrně namletá. Obyčejná dřevěná krabička se tím mění v kousek, za který sběratel bez váhání dá i několik tisíc.
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Velkým lákadlem bývá starý mlýnek doma vydrhnout a natřít, aby vypadal jako nový. Přesně tím mu ale majitel ubližuje. Sběratelé chtějí kus co nejblíž původnímu stavu, takže každé přebroušení, přelakování nebo výměna chybějícího dílu za dnešní náhradu srazí cenu dolů. Mlýnek tím přichází o svou pravost.
Ztmavlé dřevo, jemná patina a drobné šrámy z dlouhého používání jsou pro kupující dobrým znamením. Berou je jako důkaz, že drží opravdový originál s historií. Důležitá je i kompletnost. Chybějící díl je problém, takže dobrý kus má na svém místě zásuvku na mletou kávu i kliku, která se protáčí bez zadrhnutí.
Sběratelé platí nejvíc za mlýnky v původním stavu, s patinou a kompletní zásuvkou na mletou kávu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč zájem o staré mlýnky pořád roste
Za rostoucím zájmem stojí i móda kávy připravované doma. Kdo si dnes potrpí na to, z jakých zrn pije a jak najemno jsou umletá, sáhne po ručním mlýnku rád. Pomalé ruční mletí navíc zrna nezahřeje tolik jako elektrické strojky, takže si káva udrží víc aroma.
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Svou roli hraje i obyčejná nostalgie. Vůně čerstvě umleté kávy k babiččině kuchyni prostě patřila a hodně lidí si ten pocit chce přinést zpátky domů. Takže než starý mlýnek hodíte do koše, vezměte ho do ruky a pořádně si ho prohlédněte. Podle výrobce, materiálu a celkového stavu poznáte, jestli máte doma jen běžnou serepetičku za pár korun, nebo skutečný poklad, po jakém sběratelé touží.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/30006-mlynky-na-kavu-samoska, https://styl.instory.cz/4706-domaci-kavicka-za-socialismu-osmdesata-leta-prinesla-novy-bakelitovy-model-mlynku.html, https://www.nespechej.cz/clanky/tento-stary-bakelitovy-mlynek-na-kavu-ma-dnes-pro-sberatele-cenu-4-000-kc-minimalne-jde-o-skutecnou-raritu-20260718-9377.html, https://aukro.cz/starozitne-mlynky, https://casprozeny.cz/rady-tipy-zajimavosti/kdo-ma-doma-stary-mlynek-na-kavu-muze-jasat-sberatele-za-ni-daji-i-nekolik-tisic/janbartik/