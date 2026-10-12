Kdo louská vlašské ořechy kladívkem, dělá chybu. Babičky je nejdřív daly na 1 místo a jádra vypadla celá

Podzimní večer, prkénko na stole a v ruce kladívko. Po pár úderech leží na lince hromádka střepů, mezi kterými se ztrácí rozdrobená jádra, a další kousky skořápek se kutálí pod linku. Starší generace si přitom práci ulehčovala nenápadným trikem, na který stačí běžné kuchyňské nádobí. Odměnou byly celé půlky jader, které vypadaly jako z obchodu.
Ořechy patří nejdřív do hrnce
Tím místem, kam babičky ořechy před louskáním posílaly, byl hrnec s horkou vodou. Postupujte takto:
Ořechy ve skořápce vysypte do hrnce a přelijte vodou čerstvě převařenou v konvici, aby hladina sahala nad ty nejvýš položené. Hrnec přiklopte, ať voda tak rychle nechladne, a odložte ho stranou na 15 až 30 minut. Vodu přes cedník vylijte a ořechy nechte chvíli zchladnout. Jakmile ořech v dlani jen příjemně hřeje, můžete louskat. Přečtěte si také: Babiččin trik na hrachovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude moučná
Kdo nemá čas čekat, může ořechy místo namáčení na pár minut povařit přímo na plotně.
Postup oceníte hlavně před Vánocemi, kdy se kvůli cukroví louská velká mísa ořechů najednou. Spařovat je můžete po menších dávkách. Zatímco jedna várka chladne, druhá už čeká v hrnci, a práce tak plyne bez prostojů.
Horká voda povolí šev skořápky
Nejvíc práce ušetří trik u tvrdých ořechů, a těch je mezi vlašskými ořechy drtivá většina. Takzvané papíráky mají obal tak tenký, že povolí už při pevném stisku v dlani, a horkou koupel proto nepotřebují.
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Skořápku vlašského ořechu tvoří dvě poloviny spojené úzkým švem. Během koupele v horké vodě tenhle spoj zeslábne, takže polovinám pak stačí jen malý impulz, aby se od sebe oddělily.
Místo louskáčku tedy vezměte nůž a jeho špičku zasuňte přímo do švu. Krátce s ní pootočte, případně čepelí lehce zakývejte, a skořápka se rozevře jako mušle. Jádro vydrží celé a prsty ho pak bez potíží uvolníte i z protější skořápky. Sáhněte po robustním noži s masivnější čepelí, protože útlá ohebná čepel by páčení nemusela vydržet. Pracujte pomalu a ořech opřete o prkénko, ať vám čepel při sklouznutí nezajede do dlaně.
Kladívko z jader udělá drť
Pod ranou kladívka se skořápka rozpadne na spoustu ostrých střepů, které odskakují z prkénka na linku i na zem. Jádro to obvykle odnese také, protože se rozdrobí na drobné kousky. Pro mletí do těsta to nevadí, jenže pak přijde zdlouhavé přebírání, při kterém snadno přehlédnete ostrý kousek skořápky. Takový střípek pak skončí v těstě a nepříjemně křupne v zubech.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař v malé vesnické pekárně za 1 noc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Pod kladívkem se jádro vlašského ořechu obvykle rozdrobí a ostré střepy skořápky odskakují do okolí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Méně úklidu i rozbitých jader nadělá obyčejný louskáček. Ořech do něj vložte tak, aby spoj obou polovin směřoval dolů, a k rozpůlení pak stačí slabší stisk rukojetí. A kdo na kladívko nedá dopustit, ať přes ořechy přehodí utěrku a ťuká s citem, střepy pak zůstanou pod látkou.
Tři způsoby louskání přehledně srovnává tabulka:
Způsob Jak na to Výsledek Kladívko úder kladívkem na skořápku střepy odskakují do okolí, jádro se většinou rozdrobí Louskáček ořech vložte spojem obou polovin dolů k rozpůlení stačí slabší stisk, nepořádku je méně Nůž po koupeli v horké vodě špičku robustního nože zasuňte do švu a krátce pootočte skořápka se rozevře jako mušle, jádro zůstane celé Celé půlky i prázdné skořápky se hodí
Neporušená jádra ocení hlavně ti, kdo pečou. Půlka ořechu zamáčknutá do čokoládové pusinky, do kopečku krému na muffinu nebo do medové kostky vypadá mnohem lépe než nasekaná ořechová drť. Z horké koupele si jádra vezmou trochu vlhkosti, takže je po vyloupání nechte v jedné vrstvě oschnout, třeba na plechu.
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Louskejte ale jen tolik ořechů, kolik v nejbližších dnech spotřebujete. Jádru bez skořápky totiž chybí přirozená ochrana, a protože obsahuje hodně tuku, rychle žlukne a začne hořknout. Jádra, na která hned nedojde, proto patří do mrazáku, ideálně v dobře uzavřené krabičce nebo v sáčku se zipem.
A vyhazovat nemusíte ani skořápky. Poloviny, které se díky noži nerozbily, poslouží o Vánocích jako lodičky s malou svíčkou na hladině vody.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-loupat-orechy, https://www.milujivareni.cz/kucharska-skola/vlasske-a-liskove-orechy, https://www.toprecepty.cz/clanky/9312-jak-si-usnadnit-louskani-vlasskych-orechu-tento-trik-s-horkou-vodou-vyuzivaly-uz-nase-babicky-a-funguje-dodnes/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-nejlepe-louskat-orechy, https://www.ceskestavby.cz/clanky/vlasske-orechy-zdrava-potravina-ktera-nepatri-jen-na-vanocni-stul-31498.html, https://www.foodrepublic.com/1688650/how-to-crack-open-walnuts/, https://magazindoma.cz/bydleni-interier/2114-louskani-vlasskych-orechu-jak-ziskat-cela-jadra-skoro-bez-namahy, https://magazin.recepty.cz/clanky/jak-rozlousknout-vlasske-orechy-zkuste-triky-diky-kterym-to-pujde-mnohem-lepe-2946.html