Kdo kupuje ptačí budky v obchodě, ptákům spíš škodí. Znalci přírody instalují něco úplně jiného a stojí to míň

Kdo projde oddělením zahradních potřeb v OBI nebo Hornbachu, narazí na desítky budek s barevnými stříškami, malovanými fasádami a univerzálním otvorem „pro více než 11 druhů“. Vypadají přívětivě, stojí kolem dvou set korun a na krabici slibují pomoc přírodě. Jenže ornitologové z LPO i britského BTO opakovaně upozorňují, že značná část komerčních budek je pro hnízdění daleka ideálu. Rozhodující parametry, tedy síla stěny, průměr česna, odvodnění, větrání a přístup pro čištění, se na etiketě většinou nedočtete. A právě na nich záleží víc než na ceně nebo designu.
Proč plast a překližka prohrávají s přirozenou dutinou
Ptačí budka má napodobit díru v kmeni, kterou si strakapoud vytesal nebo kterou vytvořil rozklad dřeva. Přirozená dutina drží stabilní teplotu i vlhkost; studie publikovaná v
Journal of Avian Biology prokázala, že umělé budky reagují na výkyvy počasí výrazně prudčeji než skutečné dutiny ve stromech. Plastový box tento problém ještě prohlubuje: LPO mu vytýká slabou tepelnou ochranu, hladké vnitřní stěny, po kterých se mláďata nedokážou vyškrábat ven, a předimenzovaný vletový otvor.
Výzkum zaměřený na parazitární zátěž u budek z různých materiálů přinesl další argument. V překližkových boxech se vyskytovalo vyšší množství larev masařek než v dutinách z osikového dřeva, které svou strukturou připomínají přirozený úkryt. Méně parazitů znamená zdravější mláďata, a vyšší šanci, že se pár vrátí i příští rok.
Audit českého retailu: co za 250 korun skutečně dostanete
Prošli jsme aktuální nabídku dvou největších řetězců a porovnali ji s doporučeními LPO a BTO.
Produkt Materiál Otvor Čištění Cena OBI Dobar Klassik FSC masivní dřevo neuvedeno zezadu 219 Kč OBI budka se stříškou FSC dřevo, česno 32 mm 32 mm otevíratelné čelo cca 250 Kč Elho Essential (OBI) recyklovaný plast neuvedeno „není potřeba čistit“ cca 300 Kč Hornbach, sortiment budek převážně dřevo 30–32 mm různé 249–299 Kč
Plastová budka Elho v produktovém popisu přímo tvrdí, že čištění nepotřebuje. LPO i BTO přitom doporučují každoroční podzimní údržbu kvůli parazitům a nemocem. Tento rozpor mezi marketingem a ornitologickou praxí je asi nejkřiklavějším příkladem toho, co se v regálech může skrývat.
Dřevěné modely na tom bývají lépe, ovšem u řady z nich chybí údaj o síle stěny. BTO požaduje minimálně 15 milimetrů, LPO doporučuje rovnou 20. A univerzální otvor 30 mm neobslouží modřinku (potřebuje 26–28 mm) stejně dobře jako koňadru (32 mm), natož rehka zahradního, který vyžaduje polootevřenou budku s oválným průřezem.
Dutý kmen a masivní budka: řešení bližší přírodě za zlomek ceny
BTO v odborném bulletinu
Nest Record News popisuje dutý březový kmen s vytvořeným vletovým otvorem a možností otevření pro čištění. Jde o napodobeninu přirozené dutiny, kterou ornitologové v terénu skutečně používají. Materiálové náklady se u padlého dřeva z vlastní zahrady blíží nule; zaplatíte práci, kotvení a případně stříšku proti zatékání.
Kdo nechce řezat kmeny, může sáhnout po ručně vyráběné masivní budce od českých výrobců. Machovský nabízí budku ze dřeva o síle 20–30 mm s otevíracím spodkem za 299 korun, Domky srdcem pracují s masivem a interiérem bez nátěru. Cenově se tedy pohybujeme na úrovni retailových produktů, ale konstrukčně o třídu výš.
Zásadní výhoda masivnějšího dřeva tkví v tepelném pufrování. Dvacetimilimetrová stěna z buku nebo dubu tlumí noční propady teploty a denní přehřívání účinněji než tenká překližka, a nesrovnatelně lépe než plast.
Kde budku pověsit a jak ji každý podzim připravit na novou sezónu
Ani dokonalá budka nezafunguje na špatném místě. BTO doporučuje výšku jednoho až tří metrů, LPO dvou až pěti. Česno by mělo směřovat na východ až jihovýchod, mimo přímé polední slunce a převládající vítr. Stejné typy budek patří od sebe aspoň třicet metrů, sýkory si teritoria hlídají.
Podzimní údržba vypadá jednoduše:
Ověřit, že je dutina prázdná. Vybrat veškerý hnízdní materiál. Vnitřek vykartáčovat bez chemie. Nechat důkladně proschnout; u silnějšího znečištění přelít vroucí vodou.
Bez otevíratelné konstrukce je tento servis neproveditelný. Proto je možnost čištění jedním z prvních kritérií, podle kterých budku vybírat, a zároveň důvodem, proč řada dekorativních modelů z regálu selhává dřív, než stihne posloužit.
Hustý živý plot: hnízdní řešení, které žádná budka nenahradí
Budky pomáhají dutinovým hnízdičům. Jenže pěnice, červenky nebo stehlíci hnízdí v hustém křoví. BTO i LPO proto zdůrazňují, že druhově pestrý živý plot z domácích keřů (hlohu, ptačího zobu, svídy) poskytuje kryt před predátory, hmyzí potravu i místo pro hnízdo zároveň. Žádná budka z hobbymarketu tohle nedokáže.
Kdo chce ptákům v zahradě skutečně pomoct, potřebuje kombinaci: masivní budku se správným česnem pro konkrétní druh, dutý kmen nebo polootevřenou budku pro rehky a střízlíky, hnízdní misku pod přístřeškem pro vlaštovky, a k tomu hustou zeleň, vodu a klid. Celý tento „balíček“ vyjde levněji než tři dekorativní budky z regálu a funguje nesrovnatelně spolehlivěji.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková