Kdo kupuje ovocné stromy v české zahradnické školce, platí zbytečně dvojnásobek. Němečtí pěstitelé posílají sazenice i k nám

Druhá polovina října otevírá sezónu, na kterou zahrádkáři čekají celé léto. Školky začínají vyrývat prostokořenné stromky, kurýři nakládají první zásilky a lidé přemýšlejí, kam zasadí novou třešeň nebo hrušeň. Právě teď stojí za to nahlédnout i do ceníků za hranicemi. Bavorská školka Baumgartner nabízí polokmen jabloně, hrušně, švestky nebo třešně za 1 214 až 1 457 Kč a vysokokmen od 1 822 Kč. České vzrostlé ovocné dřeviny se přitom běžně pohybují v řádu tisíců. Pokud zahrádkář za vzrostlý strom u nás zaplatí kolem tří tisíc, německý katalog mu stejný typ stromu nabídne zhruba za polovinu. U větších kusů, méně obvyklých odrůd a hromadných objednávek se proto vyplatí počítat.
Polokmeny a vysokokmeny: kde německý ceník přebíjí ten domácí
Nejvýraznější rozdíl se ukazuje u stromů, které už mají kmen, korunu a pár let růstu za sebou. Ceník Baumgartner Baumschulen řadí jabloně, hrušně, švestky i višně do jedné cenové skupiny. Cenu přitom určuje spíš tvar stromu než jeho druh.
Forma stromu (Baumgartner) Cena Keř / štíhlé vřeteno 971 Kč Třešeň na podnoži Gisela 5 1 092 Kč Polokmen 1 214 až 1 457 Kč Vysokokmen 1 822 až 2 065 Kč
Pro zahradu, kde má strom jednou vrhat stín na lavičku, je polokmen nebo vysokokmen přirozenou volbou. Právě tady se české a německé částky rozcházejí nejvíc. Domácí školky si za vzrostlé kusy s balem účtují tisíce korun, protože jejich pěstování trvá roky a manipulace s nimi je náročná. Německé katalogové polokmeny se vejdou do částky, za kterou u nás leckdy pořídíte jen menší strom.
Při porovnávání se vyplatí sledovat čtyři údaje: odrůdu, podnož, výšku kmene a způsob pěstování. Prostokořenný strom vyrytý z pole ve vegetačním klidu bývá nejlevnější. Kontejnerovaný se dá sázet delší část roku a stojí víc. Strom s balem představuje nejtěžší a nejdražší variantu. Podle doporučení britské Královské zahradnické společnosti (RHS) je dobré zkontrolovat i stav kořenů, tvar koruny a podmínky záruky. Teprve když tyto parametry sedí, má smysl stavět dvě ceny vedle sebe.
Kdo z Německa posílá sazenice až k nám
Německých školek, které mají Česko v seznamu cílových zemí, je víc, než by člověk čekal. Hamburská školka Lorenz von Ehren výslovně uvádí dodávky do Česka. Dopravu počítá individuálně, kontejnerované rostliny doručuje do třech týdnů a volně pěstované posílá sezónně od 1. října do 30. dubna.
Ovocnými dřevinami se specializovaně zabývá firma Gräb GbR Gehölze und Obstbau. Česko má v seznamu evropských zemí, kam dodává, a hlavní expedici soustřeďuje na podzim. Také JA Schuldt se svým e-shopem baumschuledirekt.de vede Českou republiku v ceníku dopravy a do sousedních zemí slibuje doručení zhruba za tři až čtyři dny, standardně spedicí.
Baumschule Eggert píše o zásilkách v rámci EU obecněji. Možné jsou, větší položky ale řeší na dotaz. Objednává se přes internetový formulář, menší zásilky jezdí kurýrem a objemnější spedicí. Zkompletovat objednávku trvá dva až osm dní.
Proces tedy nevyžaduje žádné zvláštní úsilí. Formulář, potvrzení ceny dopravy, platba, pak čekání na balík. Jazyková bariéra je dnes díky překladačům minimální a většina e-shopů pracuje s přehlednými ceníky.
Doprava rozhoduje, takže se domluvte se sousedy
Poštovné je bod, ve kterém se zahraniční nákup láme. Ukazují to tři příklady:
Baumgartner počítá orientačně 900 Kč za tři polokmeny a 1 423 Kč za tři vysokokmeny. Na jeden polokmen tak připadá 300 Kč, na vysokokmen zhruba 474 Kč. Rakouská Obstbaumschule Schreiber, která do Česka také posílá, si účtuje 997 Kč za standardní balík až se sedmi menšími stromky. Při plném balíku vyjde doprava na 142 Kč za kus. Baumschuledirekt chce za dopravu do ČR nejméně 3 649 Kč, případně 30 % hodnoty objednávky.
Z těchto čísel plyne jednoduché pravidlo. Polokmen od Baumgartnera i s poměrným dílem dopravy vyjde přibližně na 1 514 Kč, vysokokmen na 2 296 Kč. U vzrostlých stromů, které v Česku stojí výrazně přes dva tisíce, si tak německá nabídka náskok udrží i po započtení dopravy.
Podle nás z toho vychází jediná rozumná strategie: spojit síly. Zahrádkářský spolek, parta chalupářů nebo několik sousedů z jedné ulice může poslat společnou objednávku a podělit se o jeden balík či jednu paletu. Kdo shání starou krajovou odrůdu nebo specifickou podnož, kterou domácí školky zrovna nemají, získá navíc přístup k sortimentu, jaký tuzemský trh nenabízí.
Pas pro rostliny, reklamace a správné načasování
Clo ani dovozní osvědčení se mezi Německem a Českem neřeší, protože obě země sdílejí vnitřní trh EU. Každá rostlina určená k pěstování ale musí cestovat s rostlinolékařským pasem. Podle
ÚKZÚZ se to týká všech takových rostlin kromě osiva. Pravidla vnitřního obchodu podrobně popisuje Evropská komise. Seriózní školky pas přikládají automaticky, přesto je dobré si ho v zásilce zkontrolovat.
Reklamace přes hranice vyžaduje trochu disciplíny. Zásilku vyfoťte hned při převzetí, zdokumentujte obal, kořeny i případně zlámané větve a vadu nahlaste prodejci písemně. Unijní pravidla dávají při online nákupu čtrnáct dní na odstoupení od smlouvy a nejméně dvouletou zákonnou záruku. U živých rostlin si ovšem prodejci často vymiňují, že za pozdější úhyn po výsadbě neručí. Schreiber třeba přijímá reklamace do deseti dnů od doručení.
Načasování objednávky odpovídá českému zahradnickému kalendáři. Starkl expeduje prostokořenné sazenice obvykle od poloviny října, některé ovocné stromy od konce měsíce. Baumgartner označuje podzim za nejlepší dobu výsadby a Eggert uvádí sázení prostokořenných stromů zhruba od října do dubna. Kdo objedná teď, může mít strom v zemi ještě před prvními mrazy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková