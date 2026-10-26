Kdo krájí cibuli na prkénku bez vody, dělá chybu. Kuchaři používají 1 trik a slzy už nepotečou

Stačí pár řezů a oči pálí, v nose šimrá a recept na guláš se rozmazává za závojem slz. Snad každá domácnost má na cibuli vlastní osvědčenou radu. Jedna z nejrozšířenějších radí krájet na mokrém prkénku nebo vedle navlhčené utěrky. Profesionálové s vodou u prkénka opravdu pracují, jen trochu jinak a z jiného důvodu, než si většina lidí myslí.
Za slzy může obranná chemie cibule
Cibule se brání tak, že při poškození buněk spustí řetěz chemických reakcí. Jeho výsledkem je těkavá sirná látka s krkolomným názvem syn-propanthial-S-oxid. Jakmile dosedne na povrch oka, ozvou se drobná nervová zakončení v rohovce a mozek to vyhodnotí jako pálení. Slzné žlázy pak dostanou pokyn dráždidlo co nejrychleji spláchnout.
Čím víc buněk nůž rozmačká, tím víc dráždivé šťávy se uvolní a tím víc jí poletí vzduchem k obličeji. Právě v tomhle okamžiku se rozhoduje, jestli budete u linky plakat.
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Lidová rada vychází z představy, že dráždivá látka zamíří k nejbližší vlhkosti. Když jí nabídnete mokrou utěrku nebo zvlhčené prkénko, měla by prý skončit tam a vaše oči nechat na pokoji. Zní to logicky, jenže testy tomu příliš nedávají za pravdu.
Variantu s navlhčenou papírovou utěrkou si vyzkoušeli redaktoři amerických webů Simplemost a Refinery29 i regionálního deníku The Daily Iberian. V prvním případě nepomohla vůbec, v posledním přinesla nanejvýš o něco méně slz a vysloužila si dva body z deseti. Při zkoušce Refinery29 s červenou, žlutou i bílou cibulí pálily oči u všech tří druhů, u žluté až při jemném sekání, ať byla utěrka jen vlhká, nebo úplně promočená.
Kde má voda u kuchařů své místo
Kuchaři vlhkou utěrku opravdu používají, jen ji dávají pod prkénko. Na kuchařských školách to patří k úplným základům bezpečné práce s nožem. Pod desku stačí rozprostřít tenkou látkovou utěrku vyždímanou skoro do sucha, případně pár listů papírové kuchyňské role. Vlhká vrstva prkénko přidrží na lince, ať na nůž tlačíte sebevíc. Ocení to hlavně ti, kdo krájejí na hladkém plastovém prkénku, které po opláchnutí ujíždí nejvíc.
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Prkénko, které se nehýbe, vám dovolí krájet klidně a s jistotou. A právě klidné krájení podle vědců slzy omezuje.
Rozhoduje ostrý nůž a klidné tempo
Vědci z Cornellovy univerzity v USA natáčeli krájení cibule vysokorychlostní kamerou a výsledky zveřejnili v říjnu 2025 v odborném časopise PNAS. Šťáva je v cibuli uzavřená ve vrstvách, které obaluje tenká blána. Nůž, který se do cibule opře, v nich zvedá tlak a když blánu protrhne, šťáva se rozstříkne do drobných kapek. Ty podle měření vědců dosáhly výšky zhruba dvou třetin metru nad prkénkem a letěly rychlostí 5 až 40 metrů za sekundu, tedy mnohonásobně rychleji než samotná čepel. I zkušený kuchař ji vede rychlostí kolem jednoho metru za sekundu.
Tupé ostří potřebuje víc síly, rozdrtí víc buněk a kapiček vylétne víc a rychleji. Podobně škodí i zbrklé sekání. Rada vědců je proto prostá: nůž pravidelně brousit a krájet pomalu a rovnoměrně. Při takovém postupu se kapičky v pokusech vůbec nedostaly do výšky očí. Ostrý nůž obstál nejlépe i v testu deníku The Daily Iberian, který porovnal sedm populárních triků. Tupá čepel navíc snáz sklouzne, takže je i nebezpečnější.
Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tuhle skleněnou máslenku po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 8 000 Kč Ostrá čepel rozmačká méně buněk, takže se při pomalém krájení k očím dostane méně dráždivých kapiček. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy se voda opravdu vyplatí
Pokud vás cibule štípe i přes ostrý nůž, můžete vodu zapojit ještě jinak. Oloupanou a rozpůlenou cibuli stačí nechat chvíli ležet ve studené vodě, návody uvádějí 15 až 30 minut. V testu Simplemostu, kde cibule ležela ve studené vodě 30 minut, oči při krájení vůbec neslzely. Na podobném principu stojí i krájení pod stálým proudem vody.
Jak jednotlivé triky dopadly v testech, přehledně shrnuje tabulka:
Trik Kdo ho testoval Jak dopadl Navlhčená papírová utěrka vedle prkénka, na prkénku nebo pod cibulí Simplemost, Refinery29, The Daily Iberian Simplemost (utěrka vedle prkénka): nepomohl vůbec. Refinery29 (utěrka na prkénku): oči pálily u všech tří druhů cibule, ať byla utěrka jen vlhká, nebo promočená. The Daily Iberian (utěrka pod cibulí): nanejvýš o něco méně slz, dva body z deseti. Ostrý nůž a pomalé, rovnoměrné krájení Vědci z Cornellovy univerzity, The Daily Iberian Kapičky se v pokusech vůbec nedostaly do výšky očí. Ostrý nůž obstál nejlépe i v testu sedmi populárních triků. Namočení cibule ve studené vodě (návody uvádějí 15 až 30 minut) Simplemost (30 minut) Oči při krájení vůbec neslzely. Přečtěte si také: Ani mouka, ani smetana. Houbová omáčka zhoustne díky 1 surovině, kterou máte v lednici
Vytaženou cibuli hned osušte papírovou utěrkou. Mokrá totiž klouže pod nožem a v rozpáleném oleji by prskala.
Zdroje: https://www.snexplores.org/article/slow-sharp-cuts-onion-crying, https://thedailyiberian.com/?p=160220, https://www.abc15.com/how-cut-onions-without-crying, https://refinery29.com/en-us/2021/04/10415405/does-the-tiktok-onion-hack-work, https://www.foodrepublic.com/1293969/keep-cutting-boards-from-slipping-towel-trick, https://www.thekitchn.com/the-best-trick-for-keeping-a-cutting-board-from-slipping-235222, https://www.foodrepublic.com/1699007/chop-onion-without-crying-water/, https://www.scientificamerican.com/article/what-is-the-chemical-proc/, https://energozrouti.cz/clanek/trhak-ceskych-kuchyni-v-lidlu-se-na-nej-stoji-fronty-tenhle-maly-pomocnik-kraji-cibuli-bez-jedine-slzy, https://www.news.cornell.edu/stories/2025/10/mist-opportunity-reveals-how-onions-make-cooks-cry