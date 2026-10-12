Kdo do chodu Jihlavy nepromluví? Pod čarou zůstal lékař, hoteliér i zkušení politici

S výsledkem 3,56 % hlasů odchází z letošních komunálních voleb SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU. Ten v Jihlavě kandidoval i v roce 2022, a to se ziskem 3,77 %. Kandidáti z tohoto spolku se tak už podruhé do zastupitelstva neprobojovali. Lídrem hnutí byl i tentokrát třiašedesátiletý podnikatel Milan Matějka. Coby dvojka byl na kandidátce jednasedmdesátiletý hoteliér na penzi Libor Novák. Z třetí pozice šel do voleb devětačtyřicetiletý lékař Vít Pávek.
Pod pětiprocentní hranicí se ocitlo se ziskem 3,53 % hlasů Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem. To v Jihlavě kandidovalo poprvé. Lídrem byl sedmapadesátiletý jednatel firmy Vít Prchal. Je otcem současného radního Vojtěcha Prchala (ODS), který svůj mandát obhájil. Jak nedávno prozradil, s tím, že je jeho syn členem jiné politické strany, problém nemá. „My se se synem o politických tématech nebavíme. Ano, můj syn je v ODS, já jsem v ODS nikdy nebyl,“ okomentoval na konci letošního srpna Vít Prchal. Dvojkou na kandidátce byla jednašedesátiletá jednatelka realitní společnosti a předsedkyně spolku pro ochranu přírody. Číslo tři měl ředitel telekomunikační společnosti Rostislav Prosecký, kterému je 56 let.
Komunální volby 2026 v Jihlavě
O přízeň voličů v Jihlavě se ucházelo deset politických uskupení. V jihlavském zastupitelstvu nově usednou členové stejných uskupení jako tomu bylo v právě skončeném volebním období.
Premiéru měli letos ve volbách v Jihlavě Motoristé sobě, podpořilo je 2,69 % voličů. Lídrem byl sedmatřicetiletý vedoucí záchranné služby Kamil Vlček. Coby dvojka šel do voleb šedesátiletý poslanec Libor Forman. Třiapadesátiletý podnikatel Miroslav Holler byl číslem tři.
Na devátém místě skončila Komunistická strana Čech a Moravy, a to se ziskem 1,24 %. Oproti roku 2022 si kandidáti výrazně pohoršili, před čtyřmi lety je podpořilo 3,61 % voličů. Komunisty vedl dvaaosmdesátiletý důchodce Pavel Šlechtický, který má s komunální politikou bohaté zkušenosti. Šestapadesátiletá manažerka Dana Černá byla na kandidátce číslem dvě, trojku měl šestašedesátiletý zemědělský ekonom Ladislav Vejmělek.
Nejméně příznivců v Jihlavě měla kandidátka Sociální demokracie a Levice, získala 1,21 %. Lídrem byl pětatřicetiletý podnikatel Ondřej Junek, o přízeň se ucházela i „dvojka“ - veterinární lékařka Božena Kremláčková, té je 71 let. Třetí na kandidátce byla dvaašedesátiletá ředitelka ZŠ Jana Nováková Hotařová.
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Kdo se stal vítězem?
Pokud půjdeme z druhé strany, tak suverénním vítězem voleb v Jihlavě je Tým pro Jihlavu, jehož lídrem byl primátor Jihlavy Petr Ryška (37,49 %, 16 mandátů). Druhé místo bere hnutí ANO 2011 (23,24 %, mandátů), lídrem byl náměstek primátora Radek Popelka. Třetí příčku obsadili kandidáti ze STAN (12,02 %, pět mandátů), ty vedl manažer kvality a auditor kybernetické bezpečnosti Petr Kabátek. Do vedení města ze čtvrtého místa bude mluvit i uskupení Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených (8,28 %, tři mandáty), ty vedla exprimátorka Karolína Koubová. Páté místo v Jihlavě patří uskupení SPD, Svobodní, PRO a Trikolora v koalici (6,69 %, tři mandáty). Coby jedničku na kandidátce měli učitele a zastupitele Petra Paula.