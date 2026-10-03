Kdo dá řízek hortenzie do obyčejné zahradní zeminy, může čekat týdny marně. Správný substrát zakořenění urychlí několikanásobně

Jenže právě v tomto bodě většina zahrádkářů udělá tutéž chybu: sáhne po zemině ze záhonu. Výsledek? Řízek týdny stagnuje, báze měkne, kořeny se neobjeví. Přitom stačí vyměnit médium a úspěšnost se dramaticky změní.
Proč zahradní zemina řízky hortenzií dusí místo toho, aby je živila
Běžná záhonová půda vypadá jako logická volba, vždyť v ní rostou dospělé keře bez problémů. Jenže čerstvě odříznutý výhon bez kořenového systému má zcela odlišné nároky. Těžká hlína drží příliš mnoho vody a vytlačuje vzduch z pórů. Podle
University of Georgia by kvalitní množárenské médium mělo obsahovat 25–40 % vzduchových prostor. Zahradní zemina, zvláště ta jílovitá, se k tomuto číslu ani nepřiblíží.
Co se v takové půdě odehrává? Voda zaplní makropóry, kyslík se k bázi řízku nedostane a buněčná pletiva začnou odumírat. Missouri Botanical Garden popisuje tentýž mechanismus u přemokřených kořenů dospělých rostlin; u křehkého řízku bez jakéhokoli kořenového aparátu probíhá zkáza mnohem rychleji. Navíc zahradní zemina často obsahuje plevelná semena, houby a bakterie, které oslabený řízek napadnou dřív, než stihne vytvořit první kořínky.
Jak vypadá substrát, ve kterém hortenzie skutečně zakoření za 3–5 týdnů
Správné množárenské médium splňuje tři podmínky najednou: je lehké a vzdušné, udržuje rovnoměrnou vlhkost bez přemokření a neobsahuje přebytek živin. Univerzitní návody se shodují na směsích typu rašelina a perlit v poměru 1:1, případně rašelina s vermikulitem či ostrým pískem.
Royal Horticultural Society doporučuje pro polodřevité řízky kombinaci 50 % množárenského kompostu a 50 % ostrého písku.
V takovém prostředí se hortenzie běžně dostává na kořeny během tří až pěti týdnů. Tempo závisí na druhu a kondici výhonu, ale klíčový rozdíl oproti zahradní zemině spočívá v předvídatelnosti: zatímco v lehkém substrátu se většina řízků ujme, v hutné půdě se čekání mění v loterii s vysokou ztrátovostí.
Důležitý detail, který začátečníci přehlédnou: médium pro řízkování nemá obsahovat hnojivo. UGA výslovně varuje, že soli z přihnojené směsi mohou dehydratovat jemná pletiva čerstvého řízku.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kde v Česku správný substrát seženete a co hledat na pytli
V českých hobby marketech i e-shopech existuje celá kategorie výrobků označených „substrát pro výsev a množení“ nebo „substrát pro řízkování“. Jde o jemné směsi s podílem rašeliny a písku a s nízkým obsahem živin, přesně to, co řízek potřebuje. V OBI najdete hned několik značek, AGRO CS prodává vlastní výsevní substrát i přes svůj e-shop a Forestina nabízí profesionální výsevní směs určenou rovněž pro řízkování.
Podle nás je pro běžného zahrádkáře největší skok v úspěšnosti mezi „vzdušný množárenský substrát“ a „cokoli jiného“; rozdíly mezi jednotlivými značkami pytlů hrají vedlejší roli. Kdo nechce kupovat hotový produkt, namíchá si směs sám: stačí čistá rašelina a perlit nebo hrubý písek v poměru jedna ku jedné.
Drobné chyby, které zhatí i perfektně zvolený substrát
Samotná výměna média je nejdůležitější krok, ale pár dalších přešlapů dokáže výsledek pokazit:
Kvetoucí výhon – řízek z něj investuje energii do květu místo do kořenů. Vybírejte výhradně nekvetoucí větvičky. Příliš velké listy – ponechte dva až tři listy a ty zkraťte na polovinu, aby řízek ztrácel méně vody odparem. Přímé slunce – řízky potřebují jasné, ale rozptýlené světlo. Přímé paprsky je vysušují. Zapíchnutí řízku ošetřeného stimulátorem – kořenový stimulátor (Stimulax, Forestina) pomáhá, ale při zapichování do substrátu se prášek setře. Předvrtejte kolíkem otvor a řízek do něj vložte. Trvalé přemokření – substrát má být stále mírně vlhký, nikdy rozbředlý. Jak poznáte zakořenění a co dál až do jara 2027
Spolehlivý signál: při jemném zatažení klade řízek odpor a kořínky začínají prorůstat dnem nádoby. V tu chvíli přesaďte mladou rostlinu do většího květináče s výživnějším substrátem. Přes zimu 2026/2027 ji nechte v chráněném prostoru, ve nevytápěném skleníku, chladném rámu nebo na světlém parapetu. Substrát udržujte jen lehce vlhký. Na jaře postupně otužujte a po posledních mrazících vysaďte ven.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková