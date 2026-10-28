Kdo čistí terasu vapkou, uklízí dvakrát a ničí spáry. Pára za zlomek času odstraní mech i řasy bez jediné kapky chemie

Vapka hučí naplno. Za hodinu prožene běžná domácí třída až 420 litrů vody a z trysky ji pálí tlakem až 130 barů. Dlažba po ní zesvětlá, jenže sokl domu je potřísněný šedými kapkami, na skle balkonových dveří zasychají mapy a písek ze spár skončil v trávníku. Teprve teď začíná druhá směna s hadicí, hadrem a lopatkou. Parní čistič pracuje jinak. Na hubici má zhruba 100 °C, tlak kolem 3,5 baru a nádržku s necelým litrem vody. Špínu rozpouští teplem a kontaktem s kartáčem, takže nic nerozmetá do okolí. Práce na terase tím pádem končí ve chvíli, kdy dočistíte poslední dlaždici.
Vapka na terase: odkud se bere druhé kolo úklidu
Výrobci tlakové myčky na terasy výslovně doporučují. Kärcher K 4 zvládne podle technických údajů zhruba 30 m² za hodinu, a to je na velké zámkové dlažbě před garáží nepřekonatelné tempo. Potíž nastává tam, kde terasa přiléhá k domu, záhonu nebo zasklení. Proud vody se odráží od povrchu a nese s sebou všechno, co uvolnil: bláto, zelený povlak, zbytky listí i drobné kamínky. Čím blíž je fasáda, tím víc práce vapka po sobě zanechá.
Druhý problém leží ve spárách. Písek nebo starší spárovací hmota drží jen díky vlastní váze a sevření mezi dlaždicemi, takže silnému proudu vody dlouho neodolá.
Technický list polymerického písku ProJoint PolySweep proto při tlakovém mytí požaduje odstup trysky nejméně 30 cm, úhel 40° a zakazuje mířit přímo do spár. Český návod prodejce Karcher Sedláček radí u spár snížit tlak, držet se 20 až 30 cm od povrchu a nezdržovat se dlouho na jednom místě.
Kdo tato pravidla léta nedodržoval, pozná to na terase sám. Varovné signály vypadají takto:
spáry mají nestejnou hloubku a místy zejí prázdnotou, po každém dešti se na dlažbě objeví vyplavený písek, v mezerách bují plevel rychleji než dřív, některé dlaždice se při došlápnutí viklají.
Takové spáry je potřeba doplnit. Do té doby jim další kúra vysokým tlakem jen přitíží.
Mech a řasy pod párou: teplo odvede práci za chemii
Pára opouští hubici při teplotě kolem 100 °C, na samotném povrchu podle Kärcheru zůstává přibližně 84 °C. Na zelený povlak to stačí. Odborníci z Kalifornské univerzity, kteří se zabývají hubením plevelů párou a horkou vodou, popisují, co teplo s rostlinnou tkání provede: naruší buněčné membrány, denaturuje bílkoviny a vyřadí enzymy z provozu. Mech i řasy se tak doslova uvaří a kartáč je pak snadno stáhne z dlaždice.
Do nádržky přitom nepatří žádný přípravek. Výrobce uvádí, že jeho parní čističe pracují bez detergentu, a v návodu plnění saponáty i vonnými přísadami přímo zakazuje. Pro terasu u zeleninového záhonu nebo u místa, kde se válí pes, je to podstatný argument. Chemické odstraňovače řas sice mohou působit delší dobu, ale vyžadují pečlivý výběr podle kamene a okolní vegetace a u přírodního kamene mohou nevhodným pH způsobit zmatnění nebo skvrny.
Časový náskok páry vzniká hlavně ve spárách a rozích. Hubici vedete přesně tam, kde je mech, nic nerozstřikujete, nic nemusíte znovu oplachovat. Kärcher u svého turbokartáče pro řadu SC 4 tvrdí, že práci ve spárách, rozích a štěrbinách zkrátí na polovinu. Když připočtete hodinu, kterou byste jinak strávili mytím soklu a oken, vychází pára na menší a členité terase rychleji než vapka.
Na tmavé mastné skvrny po grilu pomůže jedlá soda. Podle poradenské služby Univerzity v Georgii patří k nejmírnějším zásadám a mastnotu rozkládá spolehlivě. Místo stačí navlhčit, posypat tenkou vrstvou sody nebo nanést pastu ze sody a vody, nechat 10 až 15 minut působit a pak projet párou s kartáčem.
Jak čistit terasu párou krok za krokem
Postup se výrazně liší od plošného „kropení“ vapkou a vyžaduje trpělivost:
Odneste nábytek a květináče a smeťte listí, písek i kamínky. Nechte přístroj nahřát a začněte s nižším až středním množstvím páry. Hubici veďte pomalu v pruzích, které se navzájem překrývají. Spáry projíždějte křížem, napříč i podél. Na ulpělé nánosy sundejte mikrovláknový návlek a nasaďte kartáček. Znečištěné utěrky měňte často, jinak špínu jen roztíráte. Uvolněnou nečistotu setřete nebo spláchněte malým množstvím vody.
Při práci venku si pohlídejte elektřinu. Model SC 4 má čtyřmetrový kabel, hadici s pistolí dlouhou 2,2 metru a dvě půlmetrové trubky, takže pokud nemáte venkovní zásuvku, neobejdete se bez prodlužovačky. Bezpečnostní pokyny výrobce připouštějí jen kabel s ochranou proti stříkající vodě a průřezem nejméně 3×1 mm². Spoj zástrčky s prodlužovačkou nesmí ležet v louži. Nádržku plňte vodou z kohoutku, případně do ní přidejte nejvýše 50 % destilované vody. Dešťovka ze sudu do přístroje nepatří.
Kde pára dlažbě uškodí a kdy vytáhnout vapku
Keramice, slinuté dlažbě a tvrdému kameni pára nevadí. Naolejovaná nebo voskovaná dřevěná prkna jsou ovšem podle výrobce pro parní čištění nevhodná. Opatrnost vyžadují i měkké horniny (vápnitý pískovec, tras a břidlici) a u leštěného kamene je dobré vědět o riziku zmatnění.
Zkouška zabere pár minut. Vyberte roh pod květináčem, pusťte nejslabší páru bez tvrdého kartáče, krátce přejeďte, setřete a nechte oschnout. Po 24 hodinách zkontrolujte, zda se neobjevily mapy, změna barvy nebo zdrsnění. Teprve potom pokračujte na zbytku plochy.
Vapka si své místo udrží. Na rozlehlou betonovou dlažbu, silnou vrstvu bláta nebo léta neudržovanou plochu daleko od domu je to správná volba. Jen s nižším tlakem u spár a bez rotační trysky na citlivých površích.
Tlaková myčka (K 4) Parní čistič (SC 4) Tlak 20 až 130 barů 3,5 baru Voda až 420 l/h nádrž 0,8 l Plošný výkon cca 30 m²/h cca 100 m² na jedno naplnění (údaj výrobce) Chemie volitelně bez detergentu Okolí rozstřik, nutný oplach prakticky čisté Spáry riziko vymytí šetrná práce kartáčem
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková