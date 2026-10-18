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Kdo čistí připálený plech drátěnkou, ničí jeho ochrannou vrstvu a zkracuje mu život o roky. Existuje šetrnější cesta za pár korun

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Vyzkoušejte také tento jednoduchý trik a vyčistěte plech od všech nečistot za pár minut. Takto to zvládnete i bez agresivních chemikálií a namáhavého a drhnutí.
Kdo čistí připálený plech drátěnkou, ničí jeho ochrannou vrstvu a zkracuje mu život o roky. Existuje šetrnější cesta za pár korun

Kdo čistí připálený plech drátěnkou, ničí jeho ochrannou vrstvu a zkracuje mu život o roky. Existuje šetrnější cesta za pár korun

Zdroj: Zdroj obrázku: Freepik.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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