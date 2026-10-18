Kdo čistí připálený plech drátěnkou, ničí jeho ochrannou vrstvu a zkracuje mu život o roky. Existuje šetrnější cesta za pár korun

Plech patří mezi základní výbavu snad každé domácnosti. Díky němu je možné v troubě upéct velkou porci libovolného pokrmu.
Vypořádat se však následně se vzniklými skvrnami nebo staršími nečistotami může být pěkný oříšek. Naštěstí existuje jednoduchý trik, který vám s jeho čištěním pomůže. Za pár korun a za pár minut bude váš plech opět dokonale čistý a jako nový. Usnadněte si práci a pusťte se do jeho mytí. Jak předejít znečištění plechu
Abyste se vyhnuli usazování velké vrstvy nečistot, lze tomuto problému předejít tím, že na plech vložíte pečící papír. Přestože se jedná o tenkou ochrannou vrstvu,
zabrání usazení těch nejhorších nečistot. I tak se během pečení dostane část těsta, surovin, mastnoty nebo omáčky na povrch plechu, kde se rychle spečou a připálí. Díky tomuto geniálnímu triku se však snadno zbavíte i těch nejodolnějších skvrn a plech budete mít připravený k dalšímu použití. Na co si dát při čištění plechu pozor
Nemusíte nutně kupovat drahé chemické čistící přípravky plné nebezpečných toxických látek, jejichž používání škodí jak životnímu prostředí, tak i vašemu vlastnímu zdraví.
Namísto toho sáhněte po šetrnějších a bezpečnějších surovinách. V každém případě byste se měli vyhnout i používání drátěnky, se kterou byste mohli povrch plechu poškrábat a jeho ochranný lak nenávratně poškodit. Zdroj fotografie: Depositphotos Jednoduchý způsob, jak vyčistit plech Jak účinně vyčistit plech
Aby mytí vzniklých skvrn bylo co nejjednodušší a nejefektivnější, měli byste je vyčistit co nejdříve po jejich vytvoření. Čím déle nečistoty na plechu necháte,
tím horší a namáhavější práce vás čeká. I s odolnými skvrnami si však poradí kombinace jedlé sody a peroxidu vodíku. S nimi plech během chvilky zaručeně zbavíte opravdu veškeré špíny. Čištění plechu s jedlou sodou
Nejdříve povrch plechu posypte jedlou sodou tak, abyste ji rovnoměrně nanesly na všechny nečistoty. Dále na něj nalijte tolik peroxidu vodíku,
aby vám na něm vznikla hustá kaše. Takto naplněný plech nechte 1 – 2 hodiny odmočit. Celková doba záleží na míře jeho znečištění. Poté zbytek špíny vyčistěte pomocí drsné strany houbičky, kuličky alobalu nebo starým zubním kartáčkem, omyjte vodou a vysušte. Další způsob, jak vyčistit plech
K odstranění všech nečistot můžete využít také mycí tabletu do myčky. Tu jednoduše umístěte do plechu a zalejte vroucí vodou.
Následně pomocí vidličku tabletu rozmělněte na jemný prášek a pár minut nechte na skvrny působit. Poté pomocí houbičky plech důkladně vyčistěte, omyjte vodou a pomocí utěrky zcela vysušte.
VIDEO Jak vyčistit připálený plech
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři