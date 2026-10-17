Kdo by řekl, že tak obyčejná česká surovina dokáže klasickou sekanou posunout o level výš – chuť byla fantastická

Představte si neodolatelnou vůni pečeného masa, která se pomalu line celou kuchyní a okamžitě probouzí ty nejdivočejší gurmánské chutě. Když do zlatova opečenou křupavou kůrku poprvé rozkrojíte, rozlije se z jejího středu krémový, dokonale roztavený zrající sýr s charakteristickým aromatem. Tradiční domácí sekaná je sice prověřenou klasikou české rodinné kuchyně, ale v kombinaci s poctivými olomouckými tvarůžky a vyladěnou směsí dvou druhů kvalitního masa získává zcela nový, nezapomenutelný rozměr.
Kořeny mletého pečeného masa sahají hluboko do historie a jeho obliba napříč Evropou roste už od středověku. Samotné Olomoucké tvarůžky pak představují náš unikátní gastronomický klenot s více než pětisetletou tradicí, jehož vznik je spojen s úrodnou oblastí Hané. Tento původně skromný lidový pokrm se vyráběl v malých venkovských staveních z odtučněného tvarohu a díky své osobité chuti si postupně podrobil i královské tabule. Spojení tradiční masové směsi s tímto aromatickým sýrem je příkladem moderní české gastronomie, která dokáže s respektem k tradici vytvořit neuvěřitelně návykový chuťový zážitek.
Na tomto receptu je skvělé i to, jak snadno jej můžete přizpůsobit vlastním preferencím a chuťovým buňkám. Do masového základu se výborně hodí například hrst nasekané čerstvé petrželky, špetka uzené papriky nebo jemně opražená cibulka, jež dodá příjemně nasládlý podtón. Pokud chcete sýrové srdce ještě více ozvláštnit, vyzkoušejte tvarůžky zabalit do plátků dokořán rozložené anglické slaniny nebo k nim přidat trošku pikantních feferonek. Výsledný pokrm pak na stolu vynikne nejen v neděli s rodinou, ale sklidí obrovský úspěch i jako teplý či studený přídavek k večernímu pohoštění pro přátele.
Vepřové maso a housku s česnekem rozemelte a vložte do větší mísy. Poté rozemelte hovězí maso se 100 ml studeného mléka a přidejte ho do mísy.
Poznámka: Před použitím nechte housky namáčet ve 100 ml mléka.
Do směsi poté přidejte nadrobno nakrájený špek, vejce a směs ochuťte solí, pepřem a kmínem. Přidejte také hořčici, majoránku a ingredience důkladně zamíchejte.
Tip: Aby majoránka pustila více chuti a vůně, promněte ji v dlaních.
Do vzniklé směsi následně zapracujte strouhanku a rozdělte ji na 2 stejné části, z kterých vytvořte šišky. Ve středu každé z nich vytvořte žlábek, který naplňte nakrájenými tvarůžky.
Náplň do masa zabalte a obě šišky položte do pekáče vymazaného sádlem.
Poznámka: Aby se vám masová směs nelepila na ruce, navlhčete je trochou vody.
Sekanou s tvarůžky pečte při 170 °C po dobu 50 minut. Na posledních 10 minut pečení zvyšte teplotu na 200 °C.
Poznámka: Asi po 20 minutách pečení maso podlijte vodou nebo vývarem.
Po upečení slijte výpek z masa do pánve, vmíchejte do něj máslo a po jeho rozpuštění můžete maso s omáčkou servírovat.
Tip: Jako příloha skvěle poslouží bramborová kaše.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato