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Kdo by řekl, že tak obyčejná česká surovina dokáže klasickou sekanou posunout o level výš – chuť byla fantastická

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Sekaná s tvarůžky, podle receptu z Youtube kanálu Dnes Vaří Děda, je originální alternativou tradiční masové pochoutky. Ohromí snadnou přípravou a šťavnatostí.
Kdo by řekl, že tak obyčejná česká surovina dokáže klasickou sekanou posunout o level výš – chuť byla fantastická

Kdo by řekl, že tak obyčejná česká surovina dokáže klasickou sekanou posunout o level výš – chuť byla fantastická

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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