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Kde v Evropě leží Ďáblovy mosty: Pověst o rozzuřeném satanovi i unikát s dokonalým kruhem na hladině

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Evropa ukrývá hned tři různé památky nesoucí název Ďáblův most. Německý láká fotografy na optický klam, švýcarský provází pověst a bulharský osmanská historie.
Ďáblův most

Ďáblův most

Zdroj: FOTO:Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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