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Kde úcta ke starším není jen heslo. Jak rodiny v Japonsku, Indii a dalších zemích opravdu žijí se seniory

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V některých rodinách je babička někdo, koho navštívíš v neděli. Jinde je součástí každodenního provozu domácnosti, péče o děti, financí i rozhodování. Vícegenerační život přitom není automaticky idyla ani znak kulturní nadřazenosti. Je to jiný způsob, jak rozdělit blízkost, pomoc, povinnost i soukromí.
Kde úcta ke starším není jen heslo. Jak rodiny v Japonsku, Indii a dalších zemích opravdu žijí se seniory

Kde úcta ke starším není jen heslo. Jak rodiny v Japonsku, Indii a dalších zemích opravdu žijí se seniory

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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