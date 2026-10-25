Kde se vzala Luciana Tomášová ze StarDance? Znáte ji z Adikts, má i vlastní kapelu

Luciana Tomášová (29) před StarDance hrála v Adikts i Ratolestech, zpívala s vlastní kapelou a nastoupila do divadla v Ústí nad Labem. K tanci má blízko už od dětství.
Na parketu ji vede
Robin Ondráček (35), kterého diváci znají z předchozích ročníků StarDance. Jeho letošní partnerka Luciana Tomášová (29) pro ně ale může být daleko větším objevem. Sympatická herečka dosud střídala televizní natáčení s divadelními zkouškami a koncerty. V profesním životopise má činoherní herectví na DAMU, několik seriálů i zkušenosti z pražských a mimopražských scén. Vedle hraní se věnuje zpěvu, rapu nebo načítání audioknih. A přitom mají někteří diváci možná pocit, že ji vidí poprvé.
A přestože už po prvních třech večerech patří mezi favority na vítězství, původně byla zaskočená, že nabídku do StarDance dostala. Když se jí totiž ozvali z České televize, nejprve si myslela, že jde o vtip. Účast ji ale potěšila, protože o StarDance už dřív snila. Na tréninky navíc nepřišla bez jakékoli průpravy. V dětství přibližně deset let tančila street dance.
Ze severu zkoušela dobýt Paříž, nakonec přišla DAMU
Tomášová se narodila v roce 1997 v České Lípě a pochází z Nového Boru. Cestu k hereckému angažmá neměla ale úplně přímou.
V rozhovoru pro Činoherní studio vzpomínala, že se před studiem na DAMU pokoušela najít své místo také Brně, ale i v Paříži. Nakonec vystudovala činoherní herectví v Praze a postupně začala získávat zkušenosti na jevišti i před kamerou.
V jejím životopise figurují pražská MeetFactory, soubor BodyVoiceBand i Východočeské divadlo Pardubice. Už během studií účinkovala také v inscenaci Vyhnání Gerty Schnirch souboru 3D Company, který hrál v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.
Ve StarDance je Luciana Tomášová za hvězdu (foto: Nextfoto / placená licence)
Na podzim 2024 se pak stala členkou Činoherního studia v Ústí nad Labem. Návrat na sever vítala. Nový Bor v rozhovoru s nadsázkou nazývala „New Bor City“ a těšila se, že to bude mít blíž domů. V ústeckém divadle nastoupila například do Molièrovy Školy žen, v Červotoči hraje Vnučku a ve Válce s mloky se střídá v roli Mloka.
V herecké profesi podle svých slov čerpá i z obyčejného pozorování lidí. Baví ji sledovat jejich chování, vztahy a emoce. Ve vlaku ráda poslouchá cizí rozhovory, třeba telefonáty starších cestujících, kteří doma opakovaně vysvětlují, kdy dorazí a co přivezou. Takové situace pro ni mají kouzlo právě svou všedností. V Adikts hrála studentku, v Ratolestech už třídní učitelku
Pro televizní publikum byla jednou z jejích nejvýraznějších příležitostí role Mell v šestidílném seriálu
Projekt režiséra Adama Sedláka uvedla Česká televize v roce 2024. Tomášová v něm hrála vedle Petra Uhlíka, Martiny Jindrové, Tadeáše Moravce nebo Kristýny Jedličkové. Adikts.
Příběh sleduje studenty adiktologie, kteří se rozhodnou vyzkoušet drogy na vlastní kůži. Jejich experiment se ale vymkne kontrole, protože
účinky látek nepřestávají ani po několika dnech. Z původně lákavé zkratky se stává problém, který zasáhne jejich zdraví, psychiku i okolí. Právě v takovém příběhu si Tomášová zahrála jednu z hlavních rolí.
V
ji ale diváci mohli vidět v jiné roli. Ztvárnila třídní učitelku Vášovou, zatímco mezi jejími kolegy před kamerou byli Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Matouš Ruml nebo Linda Rybová. V témže seriálu účinkuje také další letošní soutěžící StarDance Tomas Sean Pšenička, takže Tomášová měla ve StarDance alespoň jednu známou tvář. Ratolestech
Její filmografie však zahrnuje i kriminální seriál Oktopus a krátký snímek Orla režisérky Marie Lukáčové. Ten nabízí rapovou variaci na pohádku.
Hlavní hrdinka Jasna se musí postavit nepřejícímu vládci a zachránit se vlastními silami. Film kombinuje hrané scény s animací a objevil se v programu karlovarského festivalu. Pro herečku, která vedle hraní zpívá a rapuje, to byla jedinečná příležitost, jak spojit všechny své talenty v jeden úžasný výkon. Kapelu pojmenovala po sobě
Kdo ale Lucianu Tomášovou neznal z televizních rolí, mohl na ni narazit na koncertě. Zpívá totiž v kapele
Luciana, která vznikla v roce 2019. Pražsko-brněnské uskupení spojuje soul s jazzem, R&B a alternativním popem. Ve stejném roce na sebe upozornilo skladbou LORD ve Startéru Rádia Wave.
V roce 2021 už kapela vystoupila v sérii Wombat Sessions a vydala debutovou desku Fo. Sama svou tvorbu popisuje jako soul s osobními texty a jazzovou hravostí. Její inspirací je zejména australská kapela Hiatus Kaiyote.
Deset let street dance pomáhá
Pohyb je další součástí její dosavadní práce. V oficiálním rozhovoru pro StarDance vysvětlovala, že jakmile zaslechne hudbu, obtížně zůstává v klidu. Na první taneční vystoupení si vzpomíná přibližně ze šesti let, kdy tančila pro seniory. Maminka má podle ní dodnes schovanou fotografii.
Roky street dance jí daly zkušenosti s rytmem a pohybem, při společenských tancích však musí některé návyky měnit. Sama před soutěží upozorňovala hlavně na držení těla. Bude se muset narovnat, a to pro ni nebylo vůbec jednoduchí. Výhodou naopak bylo, že byla zvyklá na pravidelné tréninky a vedení někoho, kdo po ní vyžaduje výkon podle jasných pravidel.
StarDance přitom musí skloubit navíc ještě s divadlem.
Činoherní studio jí účast umožnilo, ale její podzim teď zahrnuje dojíždění mezi Prahou a Ústím nad Labem. Její kolegové ale často během náročných tréninků jiné projekty odmítají – a ještě si času od času postesknou, že kvůli nedostatku času zanedbávají rodinu. Tomášovou tak rozhodně nečeká jednoduchý úkol.
Dřina a plný diář ale nebude pro Tomášovou to jediné, na co si musí herečka zvyknout. Sama se totiž nechala slyšet, že si ze všeho nejvíc cení především soukormí a na pozornost, která se StarDance přichází, si obtížně zvyká. Pokud ale bude dál podávat fantastické výkony, je velmi pravděpodobné, že základna fanoušků bude růst s každým dalším večerem.
Možná, že jí v tom velkém kolotoči ale pomůže nová láska. V posledních dnech se totiž spekuluje, že jejím novým partnerem je
Mark Kristián Hochman (31). Toho si diváci mohou pamatovat také ze seriálu Zlatá labuť. Zda ale skutečně tvoří pár, to zatím herečka neprozradila.
Zdroj: redakce, actorsmap.cz, blesk.cz, blesk.cz, kinotip2.cz, svetzeny.cz