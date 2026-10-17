Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kde se rodilo Bouřlivé a Zralé víno? Fiktivní Pálavice si propůjčily tvář jihomoravských vinic

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komedie Bouřlivé víno a Zralé víno vypráví příběh obyvatel fiktivní obce Pálavice. Podívejte se, kde tvůrci tyto oblíbené české snímky ve skutečnosti natáčeli.
Bouřlivé víno

Bouřlivé víno

Zdroj: FOTO:Jitka Bylinská, distr. TV Seznam
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:49

Reklama
Další články z Výletárium
Kde se natáčela Holka na zabití: Kriminálka lákala na krkonošské exteriéry. Filmový hotel prošel po letech proměnou
Kde se natáčela Holka na zabití: Kriminálka lákala na krkonošské exteriéry. Filmový hotel prošel po letech proměnou
Kde se natáčí Ulice: Kulisy v objektu bývalé tiskárny, pražské gymnázium a na Vysočině najdete Evženův malebný statek
Kde se natáčí Ulice: Kulisy v objektu bývalé tiskárny, pražské gymnázium a na Vysočině najdete Evženův malebný statek

Pravidelní diváci televizní Ulice znají každý kout oblíbených ateliérů. Tvůrci nekonečného příběhu ale při...

Celý svět neuznává Podněstří jako stát. Mají vlastní plastové mince a na mapách byste jej hledali marně
Celý svět neuznává Podněstří jako stát. Mají vlastní plastové mince a na mapách byste jej hledali marně

Podněstří funguje jako suverénní stát s vlastní měnou, armádou i pasy, zbytek světa ho však neuznává....

Spása pro bolavé klouby se skrývá v podzemí Jáchymova. Zapomenutý zázrak ulevuje od bolesti
Spása pro bolavé klouby se skrývá v podzemí Jáchymova. Zapomenutý zázrak ulevuje od bolesti

Léčebné lázně Jáchymov ukrývají světový unikát. Minerální prameny ze starého dolu přinášejí dlouhodobou...

Na Bítově obědvala lvice s baronem a po chodbách běhalo 200 psů. Dnes tam návštěvníci míjejí jejich vycpaná těla
Na Bítově obědvala lvice s baronem a po chodbách běhalo 200 psů. Dnes tam návštěvníci míjejí jejich vycpaná těla

Hrad Bítov na jižní Moravě proslavil poslední majitel baron Haas. Z pevnosti udělal soukromou zoologickou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
Výletárium
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.