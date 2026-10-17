Kde se rodilo Bouřlivé a Zralé víno? Fiktivní Pálavice si propůjčily tvář jihomoravských vinic

Komedie Bouřlivé víno a její volné pokračování Zralé víno režiséra Václava Vorlíčka neodmyslitelně patří k české filmové klasice. Diváky dodnes baví příběhy obyvatel fiktivní obce Pálavice, kterým v prvním díle vládne předseda místního družstva Michal Janák v podání Vladimíra Menšíka. Zatímco první díl sledoval jeho boj proti chamtivým vinařům a emigrantovi Hrdličkovi, pokračování ho uvrhlo do řešení podvodů i starostí se stavbou nové sušárny.
Skutečné vinohrady fiktivních Pálavic
Hlavní dějiště obou filmů se natáčelo převážně pod pálavským sluncem. Kamera často zachycovala nádherné výhledy na rozlehlé vinice a dominantní kostel od místních vinných sklepů ve Velkých Bílovicích. Tyto scenérie si diváci snadno zapamatovali právě jako smyšlené Pálavice. Místní tiché uličky plné tradičních sklípků dodnes žijí vinařstvím a v mnohém si zachovaly svou tehdejší tvář.
Filmaři během Bouřlivého vína nalezli zázemí i v nedaleké obci Kobylí. Emigrant Hrdlička, kterého hrál Jiří Vala, tam vstoupil do areálu zemědělského družstva. Původní filmová kulisa se tam už ovšem ukrývá za modernější zástavbou z pozdějších let a část výhledu do okolí definitivně zakryla nová hala.
Televizní štáb se během výroby rád přesouval také do nedalekého Mikulova. Hrdlička tu našel nocleh přímo před mikulovským hotelem Slavie a vzápětí vyrazil na procházku historickým centrem města. Jeho příjezd ovšem provázela srážka s nedbalým řidičem náklaďáku, který ho natlačil do výlohy místních Klenotů. Důležitá schůze o dalším směřování fiktivní vesnice v prvním filmu probíhala před národním výborem. Tato budova se ovšem ve skutečnosti nachází v obci Vrbice.
Nová vinárna z Bouřlivého vína s nezapomenutelnou scénou nepovedeného striptýzu zase našla své místo ve vedlejších Pouzdřanech. Její podoba se ovšem od natáčení podstatně změnila po přístavbě celého dalšího patra.
Krok za hranice jižní Moravy
První filmový díl si pro část záběrů odskočil nasát trochu jiné atmosféry přímo do rakouské metropole. Kamera zabírala okolí historické banky ve Vídni i malý obytný dům Hrdličkova kumpána Berana. Ten se však do dnešní doby nedochoval a ustoupil nové moderní výstavbě.
Během natáčení Zralého vína si zase filmaři naplánovali cestu do středních Čech. Předseda Urban si dojel pro lékařské vyšetření až do oblastní nemocnice v Příbrami, konkrétně zamířil na její nukleární oddělení. V komedii se objevila i dřevěná historická stavba s názvem Tyrolský dům, která stojí ukrytá v hlubokých lesích poblíž Orlické přehrady. Schwarzenberský lovecký zámeček postavený na začátku 19. století zde posloužil jako chata k napálení nepoctivého podvodníka Webera.
Tvůrci se pro Zralé víno pochopitelně opět rádi vraceli na osvědčená místa ve Velkých Bílovicích. Správní budova družstva, před kterou zastavila sanitka pro rodící Blanku Zavřelovou, stála právě na okraji této vinařské oblasti. Postava Kyselého zase pádila se zprávami o nové výrobně nábytku úzkou uličkou mezi sklepy ve vedlejších Mutěnicích. Z tamního vlakového nádraží přijížděly do děje první montážní stroje i postava plukovníka Semeráda.
Snímek Bouřlivé víno můžete zpětně zhlédnout na TV Seznam ve čtvrtek 15. října od 11:35.
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