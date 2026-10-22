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Kde se natáčelo Slovácko sa nesúdí: Hospoda přišla o uličku, štáb obsadil Petrov a Kača bydlela ve Svatobořicích

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Seriál Slovácko sa nesúdí ukázal krásu reálných moravských vesnic i vinných sklepů. Tvůrci během natáčení donutili místního primáše k holení.
Petrov - Plže

Petrov - Plže

Zdroj: FOTO:Palickap, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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