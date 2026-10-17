Kde se natáčela Holka na zabití: Kriminálka lákala na krkonošské exteriéry. Filmový hotel prošel po letech proměnou

Kde se natáčela Holka na zabití: Kriminálka lákala na krkonošské exteriéry. Filmový hotel prošel po letech proměnouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Holka na zabitíZdroj: FOTO:Karel Ješátko, distr. TV Seznam
Článek byl publikován 17.10.2026 11:08
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