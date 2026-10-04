Kde koupit nejlevnější palivo? Srovnali jsme 14 pump, velká čtyřka drží ceny na státním stropu

Od 1. října u českých pump znovu platí cenová regulace paliv. Řetězce s velkým logem drží cenu nahoře na úřední hranici, kdo ale popojede o kousek dál, zaplatí za litr o pár korun méně. A nejlevnější pumpa bývá jinde, než řidič tipuje.
Naftu nejlevněji načepuje státní pumpa
Majitelé dieselů jsou na tom letos lépe. Server Aktuálně.cz projel čtrnáct stanic na Kladensku, kolem Prahy a v Opavě a nejnižší cenu nafty k 1. říjnu našel u sítě EuroOil. V Buštěhradu platili řidiči 47,50 Kč za litr. Za touhle značkou přitom stojí přes firmu Čepro samotný stát, a právě státní síť se dostala s cenou i pod diskontní Tank ONO, který naftu nabízel za 47,90 Kč.
Čtveřice velkých řetězců, tedy OMV, MOL, Orlen a Shell, naopak zůstala nahoře. V sedmi jejich stanicích ve vzorku stála nafta 48,70, nebo rovnou stropových 48,72 Kč. Proti státní pumpě tak řidič zaplatí zhruba o korunu víc na každém litru.
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U benzinu se žebříček obrací a státní síť už prim nehraje. Natural 95 bývá nejvýhodnější u menších stanic na venkově. Nejníž ve vzorku klesla pumpa Zerogas v Měšicích s cenou 43,49 Kč, tedy víc než dvě koruny pod úředním stropem. Malé a venkovské pumpy totiž nic netlačí k hornímu limitu, takže často zůstávají hluboko pod ním, zatímco velké značky se u benzinu držely jen kousek pod maximem.
U benzinu dělí nejlevnější pumpu od úředního stropu 2,65 Kč na litru. Na plnou padesátilitrovou nádrž to vychází zhruba na 130 korun, které řidič ušetří jen tím, že zajede k levnější stanici.
Rozdíly mezi stropem a nejlevnějšími pumpami ve vzorku shrnuje tabulka:
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Palivo Státní strop k 1. říjnu Nejlevnější ve vzorku Nafta 48,72 Kč/l 47,50 Kč/l (EuroOil, Buštěhrad) Benzin Natural 95 46,14 Kč/l 43,49 Kč/l (Zerogas, Měšice) Proč státní pumpa často nabízí nejméně
Nízké ceny u státní sítě nejsou náhoda. Firmu Čepro, pod kterou EuroOil patří, drží celou ministerstvo financí, a levnější palivo tu bývá dlouhodobě. Ekonomové to vysvětlují dvěma věcmi. EuroOil pomáhá obměňovat palivo ze státních hmotných rezerv, takže prodejní cenu může odvíjet od dřívějšího nákupu, a zároveň si drží střízlivou marži navázanou na velkoobchod.
Levná pumpa navíc stáhne ceny i ve svém okolí. Tuzemské stanice se řídí logikou takzvaného podkomínového trhu, kdy se ceny u pump vzdálených od sebe pár kilometrů přirozeně srovnávají. Nikdo nechce být nápadně dražší než soused, takže jedna levná stanice přitlačí k zemi i konkurenci v okolí.
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Pro řidiče z toho plyne jednoduché vodítko. Když má po cestě stanici EuroOil, většinou se u ní vyplatí zastavit, protože bývá levná a často srazí i ceny okolních pump. Pár minut navíc cestou za lacinějším tankováním se při současných cenách zaplatí.
Jak funguje státní strop a dokdy platí
Nejvyšší možné ceny vyhlašuje ministerstvo financí v cenovém věstníku. Pro 1. října určilo hranici 48,72 Kč u nafty a 46,14 Kč u benzinu za litr. Počítá je z průměru velkoobchodních cen za poslední dny a připočítává úředně danou marži, takže se maximum každý den posouvá. Na dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad a regulace se netýká prémiových paliv. Resort financí navíc stanicím doporučil, ať strop používají spíš výjimečně.
Maximální cenu nafty i benzinu vyhlašuje ministerstvo financí každý den a platit má do konce října. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Celé opatření je reakcí na to, jak paliva v uplynulých týdnech zdražila. Řidičům s dieselem pomohlo i to, že spotřební daň z nafty klesla na měsíc na nejnižší úroveň, jakou evropská pravidla dovolují. U benzinu daň zůstala beze změny. Zastropování má vydržet aspoň do konce října.
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Zdroje: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ministerstvo-financi-urcilo-ctvrtecni-cenove-stropy-u-nafty-je-4872-a-u-benzinu_2609301453_cen, https://www.mesec.cz/aktuality/benzin-a-nafta-budou-mit-znovu-cenovy-strop-nafta-ma-zlevnit-o-2-35-kc/, https://www.penize.cz/doprava/497172-strop-na-pohonne-hmoty-se-vraci-s-nim-i-snizeni-spotrebni-dane-od-rijna, https://tn.nova.cz/auto/clanek/458318-eurooil-vyrazne-snizil-ceny-paliva-prehled-jak-jsou-na-tom-ostani-benzinky, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/pro-ridice/nejlevnejsi-nafta-je-ted-ta-statni-eurooil-porazi-velke-retezce-a-dokonce-i-tankono/r~aaa297380db95fe91fbc214bf263f42a/