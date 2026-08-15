Kde končí ponožky ztracené při praní? Opraváři jmenují tři místa, kam se málokdo podívá

Snímek z rozebrané americké pračky před časem obletěl internet: pod bubnem ležela celá sbírka pohřešovaných ponožek. Inženýr výrobce GE v komentáři pro web TODAY potvrdil, že se to stát opravdu může. Stejný osud potkává prádlo i v českých domácnostech, jen se to většinou nedozvíme. Servisní technici přitom umí vyjmenovat tři konkrétní skrýše, ve kterých se lichá ponožka nejspíš schovává.
Guma kolem dvířek umí ponožku spolknout
U praček s předním plněním drží vodu uvnitř tlustý gumový límec kolem dvířek. Drobné prádlo se do jeho záhybů zamáčkne tak hluboko, že ho při vykládání nikdo nevidí. Vyplatí se proto po praní límec odhrnout a projet rukou celý jeho obvod. „Ponožky se často ztratí, protože se zaklíní v těsnění […],“ uvedl pro Kupi.cz servisní technik Pavel Polák.
Horší situace nastává, když je guma natržená. Buben se při odstřeďování točí vysokou rychlostí a tenká ponožka dokáže trhlinou proklouznout až do dutiny mezi bubnem a vnějším pláštěm. Odtud ji bez rozebrání spotřebiče nikdo nedostane. Poškozený límec se navíc připomene sám, protože přestane těsnit a pod pračkou se objeví louže. Prádlo vzpříčené za bubnem zase rozhodí jeho vyvážení, takže stroj při ždímání nezvykle hlučí a poskakuje. Technici výrobců proto radí gumu při běžném čištění prohmatat a pátrat po trhlinách, dokud jsou malé.
Přečtěte si také: Nejvyšší důchod v Česku je skoro čtvrt milionu. Čeští senioři zuří, že nemají ani na rohlíky, zatímco někdo jiní jsou milionáři Filtr čerpadla otevře málokdo
Druhá skrýš sedí u většiny modelů dole u podlahy, za malými plastovými dvířky. Filtr vypouštěcího čerpadla zachytává všechno, co odteče z bubnu: mince, knoflíky i drobné šperky, a občas s nimi uvázne i ponožka. Je to záměr, filtr má drobnosti zadržet dřív, než doputují k samotnému čerpadlu. Výrobci počítají s tím, že si ho majitel čas od času vyčistí sám. Zabere to jen pár minut a kromě ztraceného prádla se u dna často najde i drobné jmění.
Filtr vypouštěcího čerpadla zvládne majitel vyčistit sám za pár minut. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zanedbaná kontrola se naopak umí prodražit. Když se drobnost protlačí až k lopatkám čerpadla, může ho vyřadit z provozu a oprava se bez servisu neobejde.
Třetí skrýš bývá úplně mimo buben
Třetí místo zní banálně: jiný kus prádla, nebo rovnou místo, kam pračka vůbec nedohlédne. Malá ponožka se v mokrém prádle přimotá k ručníku, zaleze do nohavice tepláků nebo se schová v kapse županu. Objevit se pak může klidně po několika týdnech. Odborníci na úklid proto radí velké kusy hned při vykládání protřepat a prohlédnout.
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Všechny tři skrýše i způsob, jak je zkontrolovat, shrnuje následující tabulka:
Skrýš Jak ji zkontrolovat Co hrozí při zanedbání Gumový límec kolem dvířek po praní límec odhrnout a projet rukou celý jeho obvod, při čištění gumu prohmatat a pátrat po trhlinách natrženou gumou ponožka proklouzne do dutiny mezi bubnem a vnějším pláštěm a bez rozebrání spotřebiče ji odtud nikdo nedostane Filtr vypouštěcího čerpadla dole u podlahy, za plastovými dvířky čas od času ho vyčistit, zabere to jen pár minut drobnost se protlačí až k lopatkám čerpadla, může ho vyřadit z provozu a oprava se bez servisu neobejde Jiný kus prádla, třeba ručník, tepláky nebo župan velké kusy hned při vykládání protřepat a prohlédnout ponožka zůstane týdny schovaná a pár se mezitím rozpadne
Část pohřešovaných kusů navíc nikdy nedojela ani k bubnu. Ztrácí se po cestě, kterou prádlo bytem každý den putuje. Vyplatí se prohledat:
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Kdo chce domácí záhadu skutečně vyřešit, měl by začít pátrat dřív, než obviní spotřebič.
Síťový pytlík je nejlevnější pojistka
Domácnosti, kde se páry rozcházejí pravidelně, mohou sáhnout po sponách nebo plastových kroužcích, které oba kusy sepnou už v koši na špinavé prádlo. Ještě jednodušší je jemný síťový pytlík: všechny ponožky z jedné várky do něj putují společně a společně z něj také vyjdou. A kdo nechce nic kupovat, může ponožky jednou za čas vyprat v samostatné dávce, ve které se nemají do čeho zamotat.
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Opraváři k tomu přidávají ještě jednu radu zdarma: nepřecpávat buben. Volně naložené prádlo se lépe vypere, stroj při ždímání tolik nehlučí a malé kousky se nemají kam vmáčknout.
Zdroje: https://www.vlasta.cz/inspirace/kam-mizi-ponozky-pri-prani-pracka-susicka/, https://www.today.com/home/do-washing-machines-dryers-eat-your-missing-socks-t127915, https://en.wikipedia.org/wiki/Missing_sock, https://adbz.cz/hobby/jak-proc-a-kam-mizi-ponozky-pri-prani-v-pracce/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/28875-mizejici-ponozky-pracka