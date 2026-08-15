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Kde jsou proruští demonstranti volající po zlevnění potravin? Ceny jsou pořád stejné, protesty jsou ale ty tam

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Sociální hněv, který se v roce 2023 prodával jako boj o cenu rohlíku, byl od začátku politická fikce s geopolitickým jádrem, a ticho, které po něm zbylo, to dokazuje líp než jakákoli analýza.
Kde jsou proruští demonstranti volající po zlevnění potravin? Ceny jsou pořád stejné, protesty jsou ale ty tam

Kde jsou proruští demonstranti volající po zlevnění potravin? Ceny jsou pořád stejné, protesty jsou ale ty tam

Zdroj: Aktron / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kontext24

Kontext24.cz přináší publicistické články, komentáře a analýzy zaměřené na domácí i zahraniční politiku, ekonomiku a společenské události. Nezaměřuje se pouze na samotné zprávy, ale především na jejich širší souvislosti, dopady a možné scénáře dalšího vývoje.Vedle aktuálních témat se věnuje také...

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