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Každý třetí majitel psa věří v jedno krmivo na celý život. Odborníci upozorňují na pestrost stravy

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Dennívýzva
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Po mnoho let se mezi chovateli předávala jednoduchá rada: najděte krmivo, které vašemu psovi vyhovuje, a už ho neměňte. Podle průzkumu organizátorů Vital Pes Kongresu realizovaného prostřednictvím platformy Instant Research od Ipsos na vzorku 800 respondentů si to dodnes myslí i třetina majitelů psů. Přitom pohled odborníků na výživu zvířat se významně mění. Výzkum střevního mikrobiomu ukazuje, že na výživu je potřeba dívat se v širších souvislostech. Potrava není pouze zdrojem bílkovin, tuků, sacharidů a minerálních látek. Je také jedním z faktorů, které ovlivňují společenství mikroorganismů žijících ve střevě.
Granule

Granule

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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