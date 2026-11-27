Lesklá zlatavá kůrka,
křupavý perlový cukr na bříšku, rozinkové oči a pod povrchem nebesky nadýchaná, vláčná střídka vonící po másle a čerstvém kynutém těstě. Čerti z kynutého těsta s rozinkami okamžitě vykouzlí úsměv na tváři dětem i dospělým, provoní celý domov sváteční atmosférou a na první pohled upoutají svým hravým tvarem s rohy, rukama i nohama.
Figurální pečivo patřilo k mikulášskému a adventnímu období ve střední Evropě od nepaměti a v mnoha rodinách tvořilo oblíbenou součást prosincové nadílky. Zatímco v německy mluvících zemích se dodnes peče takzvaný Krampus nebo Stutenkerl ze sladkého kynutého těsta, v českých kuchyních si získali oblibu právě domácí kynutí čerti, kteří spíše než strašení přinášejí radost z voňavého pečiva.
Základní kynuté těsto navíc přímo vybízí k různým chuťovým i vizuálním obměnám podle nálady a zásob ve spíži. Do těsta lze přidat nastrouhanou citronovou či pomerančovou kůru, špetku vanilky, muškátového oříšku nebo kardamomu, část mouky vyměnit za špaldovou a na zdobení místo rozinek využít brusinky, lískové ořechy, mandle či kousky hořké čokolády.
Kromě mikulášské nadílky a adventního stolu se tito kynutí čerti skvěle hodí k víkendové snídani s kakaem nebo čajem, jako originální svačina do školy, pohoštění na prosincovou besídku i milý jedlý dárek v celofánu. Na podnose vždy vyniknou svým veselým vzhledem a příjemnou máslovou vůní.
V rendlíku smíchejte máslo s mlékem a směs zahřejte na 36–38 °C. Mezitím do větší mísy vsypte mouku, sůl, cukr a přidejte vaječné žloutky s droždím.
Do směsi přilijte mléko s máslem a uhněťte těsto, které zakryjte čistou utěrkou a nechte 20 minut kynout na teplém místě. Vykynuté těsto pak rozdělte na kousky o hmotnosti 120 g.
Z kousků těsta vytvarujte bochánky, které zakryjte utěrkou a nechte kynout dalších 15 minut v teple. Z každého bochánku pak vytvarujte váleček o šířce asi 2 cm, který asi ve ⅔ zužte pomocí prstů.
Vznikne vám tak delší a kratší část – obě jsou spojeny dohromady. Delší část rozřízněte po stranách a uprostřed tak, abyste vytvořili tvar těla, které má ruce a nohy.
Střed kratší části těsta rozřízněte tak, aby vznikly rohy. Všechny vzniklé čerty pak vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a potřete je trochou vody.
Čerty znovu zakryjte a nechte kynout posledních 40 minut. Poté je potřete rozšlehaným vejcem, oči jim vytvořte z rozinek a ústa pomocí nůžek.
Tip: Při tvarování čertů se nechte vést postupem níže ve videu.
V oblasti břicha čerty posypte dekoračním perlovým cukrem a pochoutku pečte v předehřáté troubě na 190 °C po dobu 15–18 minut. Čerty z kynutého těsta podávejte až po vychladnutí, aby bylo pečivo lépe stravitelné.
Poznámka: Dvířka trouby nechte během pečení mírně pootevřená. Můžete do nich vložit například rukojeť vařečky nebo vidličku. Dejte pozor, abyste se při jejím vyndávání nespálili.
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VIDEO
Zdroj receptu: Ofner Der Backprofi
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato