Luxusní dortíčky s ořechovým krémem a čokoládou představují absolutní vrchol svátečního pečení, kterému na vánočním stole dokáže málokdo odolat. Už při prvním pohledu vás zaujmou svým elegantním vzhledem, ale to pravé kouzlo se ukryje až v ústech. Křehké oříškové těsto se v nich dokonale snoubí s bohatým, sametovým krémem plným mletých ořechů a jemného rumového aroma, zatímco křupavá čokoládová poleva korunovaná nasekanými oříšky celou chuť skvěle uzavírá. Jsou to přesně ty dortíčky, které provoní celý domov a promění obyčejné odpoledne v nezapomenutelný sváteční zážitek.
Tento typ plněného čajového pečiva má hluboké kořeny v tradiční středoevropské cukrařině, kde se ořechy od nepaměti těšily oblibě jako symbol hojnosti a bohaté chuti. Ačkoliv jde o poctivou sladkou dobrotu, v sobě a svém ořechovém základu ukrývá i milé zdravotní benefity – vlašské ořechy a mandle jsou nabité zdravými tuky, rostlinnými bílkovinami, hořčíkem a vitamíny skupiny B, které prospívají našemu srdci, paměti a nervové soustavě. Jeden takový luxusní kousek má zhruba 85 kcal, takže si mlsání ke kávě užijete v naprosté pohodě.
Recept navíc skvěle nahrává vlastní kreativitě. Ořechový krém můžete ozvláštnit kapkou kvalitního likéru místo rumu, případně do něj pro ovocný kontrast schovat lžičku pikantního rybízového džemu. Při závěrečném zdobení pak můžete klasické vlašské ořechy vyměnit za pestré pistácie, kousky sušeného ovoce nebo vonící skořici.
Vejce vyšlehejte s moučkovým cukrem a změklým máslem do nadýchané hmoty. Přidejte mouku, mleté ořechy, skořici a šleháním ingredience spojte.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Z ingrediencí vytvořte těsto, které zabalte do potravinové fólie a vložte na 30 minut do lednice. Poté ho rozdělte na 2 části, z kterých vyválejte plát o tloušťce 0,4 cm.
Z každého plátu následně vykrojte kolečka o průměru asi 4 cm, která vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Poznámka: Z těsta vykrojte sudý počet koleček.
Cukroví pak pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 13 minut.
Poznámka: Uvedená doba pečení je pouze orientační a je závislá na vlastnostech vaší trouby.
Zatímco kolečka chladnou, připravte krém. Mleté ořechy smíchejte s mandlemi, džemem, moučkovým cukrem, rozpuštěným máslem a rumem.
Tip: Druh džemu zvolte na základě vlastní chuti.
Ingredience šlehejte asi minutu a vzniklým krémem pokryjte polovinu upečených koleček. Ta zakryjte druhou půlkou koleček.
Poznámka: Aplikaci krému vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Dortíčky s ořechovým krémem obalte v rozpuštěné čokoládě a ozdobte je nasekanými ořechy. Po zaschnutí je můžete servírovat.
Tip: Ke zdobení použijte vlašské ořechy, pistácie nebo například mandle.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Vynikající s Rikou Kienerou
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato