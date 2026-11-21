Když se ohlásí nečekaná návštěva, většinou začnete přemýšlet, co rychle připravit ke kávě. Někdy stačí otevřít zásuvku se zásobami na pečení a zjistíte, že máte všechno potřebné doma. Vláčný čokoládový dort bez mouky je příjemnou alternativou ke klasickým moučníkům, které vyžadují dlouhý seznam ingrediencí. Hodí se pro rodinné oslavy, ale stejně dobře si na něm pochutnáte během obyčejného nedělního odpoledne.
Zajímavé je, že podobné čokoládové dorty mají své místo také v italské cukrařině. Známým příkladem je torta tenerina, specialita spojovaná s městem Ferrara. Proslavila se vysokým podílem čokolády a malým množstvím mouky, případně její úplnou absencí v některých obměnách. Na rozdíl od klasických nadýchaných korpusů se u těchto moučníků klade důraz především na výraznou chuť a hutnější strukturu.
Velkou roli hraje výběr čokolády. Nejlépe se osvědčí kvalitní hořká s obsahem kakaa kolem 60–70 %. Čím vyšší podíl kakaové sušiny zvolíte, tím méně sladký bude výsledný dort. Čokoláda s výrazně vyšším obsahem kakaa může být pro někoho až příliš hořká, zvlášť pokud moučník plánujete nabídnout dětem. Vyplatí se proto sáhnout po takové, kterou rádi jíte i samotnou.
Při podávání můžete využít kontrast sladké čokolády a svěžího ovoce. Výborně se hodí maliny, višně nebo rybíz, jejichž kyselost příjemně vyváží bohatou chuť dortu. Na slavnostní stůl přidejte kopeček neslazené šlehačky, případně trochu ovocného rozvaru. Pokud dort necháte několik hodin odležet v lednici, získá pevnější strukturu a jednotlivé porce se budou lépe krájet.
Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si dortovou formu o průměru 22 cm. Dno vyložte pečicím papírem a boky lehce vymažte máslem. Zkontrolujte, zda je forma dobře uzavřená, aby z ní během pečení neunikalo těsto.
Hořkou čokoládu nalámejte na menší kousky a společně se 150 g másla vložte do žáruvzdorné misky. Nad hrncem s mírně vroucí vodou ji za občasného míchání nechte přibližně 5 minut rozpouštět, dokud nevznikne hladká směs. Dbejte na to, aby se dno misky nedotýkalo vody. Rozpuštěnou čokoládu odstavte a nechte krátce zchladnout.
Do větší mísy rozklepněte 4 vejce a přisypte 120 g cukru krupice. Elektrickým šlehačem šlehejte přibližně 5 minut, dokud směs nezesvětlá a nezíská nadýchanou konzistenci. Správně vyšlehaná hmota by měla být objemnější a po zvednutí metel pomalu stékat zpět do mísy.
Do vyšlehaných vajec postupně přilévejte vlažnou čokoládovou směs s máslem. Pomocí stěrky vše opatrně promíchejte, aby se hmoty spojily a těsto zůstalo co nejvíce nadýchané. Nakonec prosejte 3 lžíce kakaa, přidejte špetku soli a jemně zapracujte do hladkého těsta bez suchých hrudek.
Připravené čokoládové těsto nalijte do dortové formy a povrch jemně uhlaďte stěrkou. Vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte přibližně 25–30 minut, dokud povrch neztuhne a nezačne lehce praskat. Střed dortu může při jemném zatřesení formou zůstat mírně rozechvělý, ale nesmí být tekutý. Dort zbytečně nepřepékejte, protože po vychladnutí ještě zpevní.
Upečený dort vyjměte z trouby a nechte ho přibližně 60 minut chladnout ve formě při pokojové teplotě. Poté opatrně uvolněte okraje a přemístěte ho alespoň na 30 minut do lednice, aby získal pevnější konzistenci. S krájením nespěchejte, protože teplý čokoládový střed je velmi jemný a jednotlivé porce by se mohly rozpadat.
Dobře vychlazenou smetanu ke šlehání nalijte do čisté mísy a vyšlehejte elektrickým šlehačem dotuha. Maliny nebo borůvky opatrně opláchněte a nechte důkladně okapat. Pokud používáte maliny, zacházejte s nimi šetrně, aby si zachovaly tvar a nepustily příliš mnoho šťávy.
Vychladlý čokoládový dort opatrně vyjměte z formy a přeneste na servírovací talíř. Povrch lehce poprašte moučkovým cukrem a ostrým nožem nakrájejte na 10 porcí. Podávejte s kopečkem čerstvě vyšlehané smetany a několika malinami nebo borůvkami, které příjemně vyváží výraznou čokoládovou chuť.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová