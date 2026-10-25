Každý, kdo miluje segedín, musí okamžitě vyzkoušet tyto sikulské kotlety – šťavnaté, jednoduché a chuťově úplně top

Představte si poctivý nedělní oběd, kdy z hrnce stoupá horká pára plná podmanivé vůně rozpečené klobásky, kysaného zelí, kmínu, česneku a jemné smetany. Sikulské kotlety se zelím a klobásou jsou absolutním symbolem hřejivého komfortního jídla, které pohladí po duši a spolehlivě nasytí i ty největší jedlíky. Křehké vepřové maso je díky pomalému dušení neuvěřitelně šťavnaté, rozpadá se na jazyku a v kombinaci s bohatou, lahodně navinulou omáčkou vytváří chuťovou harmonii, k níž se budete v chladnějších dnech s obrovskou chutí vracet. Je to ten typ poctivého jídla, po kterém zůstane na talíři jediná vzpomínka a u stolu zavládne naprostá spokojenost.
Tento tradiční pokrm čerpá svou inspiraci v proslulém maďarském
Székelygulyásu neboli sikulském guláši. Legendy vyprávějí, že tento pokrm vznikl v polovině 19. století v jedné restauraci, když spisovatel a básník József Székely dorazil pozdního večera do kuchyně. Jelikož většina jídel už byla vyprodaná, požádal kuchaře, aby smíchal zbytek vepřového paprikáše s dušeným kysaným zelím. Vznikla tak naprosto geniální kombinace, která si okamžitě podmanila celou střední Evropu. Přidáním poctivých vepřových kotlet, dokřupava orestované klobásy a zjemňující smetany získalo jídlo moderní rozměr, který ctí starobylou tradici a přináší na rodinný stůl pravé kulinářské odkaz.
Na tomto receptu je skvělá i jeho variabilita, která vám umožňuje přizpůsobit si ho přesně podle vlastních představ. Pokud máte rádi ostřejší jídla, přidejte do omáčky špetku pálivé papriky nebo nakrájenou pálivou klobásku. Místo vepřové kotlety můžete sáhnout i po šťavnatější krkovičce či vepřové pleci. Pro zjemnění se skvěle hodí jak klasická zakysaná smetana,
tak i sladká smetana ke šlehání. A jako příloha? Tradičně kralují nadýchané houskové či kynuté knedlíky, ale stejně fantasticky si pochutnáte i s vařenými brambory či s krajícem čerstvého kváskového chleba.
Kotlety ochuťte solí, pepřem, kmínem a restujte je v pánvi s rozpuštěným sádlem asi 4 minuty z každé strany. Jakmile se maso zatáhne, přendejte ho do většího hrnce.
Do výpeku vlijte 200 ml vývaru a po minutě do něj vložte nadrobno nakrájenou cibuli. Tu restujte 2–3 minuty. Poté přidejte prolisovaný česnek a po 30 sekundách rajčatový protlak.
Směs ochuťte mletou sladkou paprikou a po 20 sekundách ji zalijte 500 ml vývaru. Po 2–3 minutách obsah pánve vlijte do hrnce s masem.
Tip: Mletou papriku nerestujte příliš dlouho, aby nezhořkla.
Jakmile se omáčka v hrnci začne vařit, zakryjte ho pokličkou a pokrm duste na mírném ohni po dobu 60 minut. Mezitím v samostatném hrnci s vodou vařte zelí 20–30 minut doměkka.
Změklé maso vyndejte z hrnce a omáčku redukujte asi 10–15 minut. Následně do ní vmíchejte mouku a po minutě také slité zelí. Po 3 minutách do směsi vmíchejte smetanu a pokračujte ve vaření dalších 5 minut.
Mezitím v samostatné pánvi restujte nakrájenou klobásu 3–4 minuty, kterou pak vmíchejte do omáčky. Do hrnce s omáčkou vraťte také maso a pokrm vařte ještě 30 minut pod pokličkou, na mírném ohni.
Sikulské kotlety následně servírujte s knedlíkem nebo jinou oblíbenou přílohou.
Tip: Každou porci můžete ozdobit trochou nasekané petrželky.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato