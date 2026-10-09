Každý, kdo má doma dýni, by měl zkusit tuhle bábovku – já ji pekla včera a její chuť mě úplně dostala. Lepší jsem snad ještě nejedla

Dýňová bábovka s pomerančovou polevou je přesně ten moučník, který si člověk spojí s podzimem. Když se v kuchyni rozvoní skořice, vanilka a čerstvě nastrouhaná pomerančová kůra, není pochyb o tom, že se v troubě peče něco výjimečného. Dýňové pyré dodá těstu krásnou vláčnost a jemně nasládlou chuť, aniž by bábovka působila těžce. Právě díky tomu zůstává měkká i druhý den a často chutná ještě lépe než krátce po upečení.
Pokud budete dýňové pyré připravovat doma, vyplatí se sáhnout po dýni Hokkaido. Má přirozeně nasládlou chuť, krásnou sytě oranžovou barvu a po upečení ji není nutné loupat. Stačí ji rozpůlit, odstranit semínka a upéct doměkka. Po rozmixování získáte hladké pyré, které využijete nejen do této bábovky, ale také do lívanců, muffinů nebo podzimních koláčů. Když si připravíte větší množství, můžete ho bez problémů zamrazit a mít ho po ruce i na další pečení.
Na první pohled možná dýně v moučníku překvapí, ale není se čeho bát. V hotové bábovce ji téměř nepoznáte. Nepřebíjí ostatní chutě, naopak je příjemně doplní a postará se o vláčnou strukturu, kterou byste jen z másla nebo oleje získali jen těžko. Společně s pomerančovou kůrou a špetkou skořice vytvoří harmonickou kombinaci, která voní domovem a připomíná poctivé domácí pečení.
Velkou předností tohoto receptu je i jeho jednoduchost. Těsto není potřeba složitě připravovat ani zdobit, přesto bábovka po upečení vypadá slavnostně. Křupavá drobenka dodá příjemný kontrast k měkkému těstu a pomerančová poleva celé chuti přidá svěží tečku. Je to moučník, který se hodí ke kávě, odpolednímu čaji i na víkendové posezení s rodinou. Stačí jeden kousek a snadno pochopíte, proč se podobné recepty dědí z generace na generaci.
Nejprve si připravte drobenku. Do mísy dejte hladkou mouku, studené máslo nakrájené na malé kostky a krupicový cukr. Prsty rychle promněte, až vznikne sypká drobenka, a uložte ji do lednice.
Pokud nemáte hotové dýňové pyré, připravte si ho z dýně Hokkaido. Dýni zbavte semínek, nakrájejte na větší kusy a upečte při 200 °C asi 30 minut doměkka. Nechte ji mírně vychladnout, dužinu rozmixujte dohladka a odvažte potřebných 300 g.
Dýňové pyré smíchejte s rozpuštěným a vychladlým máslem a jemně nastrouhanou pomerančovou kůrou. V druhé míse vyšlehejte žloutky s polovinou cukru do světlé pěny, přidejte bílý jogurt a vanilkový extrakt. Obě směsi spojte a krátce promíchejte.
Bílky vyšlehejte do pevného sněhu. Jakmile začnou houstnout, postupně přisypávejte zbytek cukru a šlehejte, dokud nebude sníh pevný a lesklý.
Do dýňové směsi prosejte hladkou mouku, mletou skořici a jedlou sodu. Lehce promíchejte a nakonec po částech opatrně vmíchejte sníh z bílků. Těsto zbytečně nepřemíchávejte, aby zůstalo co nejvíce vzdušné.
Formu na bábovku důkladně vymažte máslem a vysypte hrubou moukou. Nalijte do ní připravené těsto, povrch rovnoměrně posypte vychlazenou drobenkou a vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte přibližně 45 minut. Ke konci pečení vyzkoušejte špejlí, zda je bábovka propečená.
Upečenou bábovku nechte asi 10 minut odpočinout ve formě, potom ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte zcela vychladnout. Moučkový cukr rozmíchejte s pomerančovou šťávou na hladkou polevu a přelijte jí vychladlou bábovku. Před krájením nechte polevu několik minut ztuhnout.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová