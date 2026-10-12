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Každý čtvrtek chodí na hrob svého vnuka. Netflix chystá bolestivé drama podle tragédie, která poznamenala celé Španělsko

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Některé tragédie nezmizí ani po desetiletích. Netflix se chystá uvést španělské drama Chlapec (The Child), které pojednává o události, jež v roce 1980 otřásla celým Baskickem i Španělskem. Příběh matky a dědečka, kteří se musí vyrovnat se smrtí dítěte při ničivém výbuchu plynu, slibuje bolestivé emo
Každý čtvrtek chodí na hrob svého vnuka. Netflix chystá bolestivé drama podle tragédie, která poznamenala celé Španělsko

Každý čtvrtek chodí na hrob svého vnuka. Netflix chystá bolestivé drama podle tragédie, která poznamenala celé Španělsko

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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