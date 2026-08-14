Každou neděli babička vytáhne z trouby tento chleba – křupavý zvenku, vláčný uvnitř. A přitom na něj stačí jen obyčejná mouka

Vůně čerstvě upečeného chleba dokáže během chvíle proměnit obyčejné odpoledne v něco výjimečného. Jakmile vytáhnete bochník z trouby, ozve se jemné praskání kůrky a celou kuchyní se rozline vůně, které jen málokdo odolá. První krajíc bývá ještě vlažný, často stačí jen máslo, které se na něm pomalu rozpustí. Právě v takových chvílích člověk zjistí, že domácí chléb má své kouzlo.
Mnoho lidí má pocit, že upéct dobrý chléb je složité. Ve skutečnosti potřebuje hlavně čas, kvalitní mouku a trochu trpělivosti. Nemusíte připravovat kvásek ani mít dlouholeté zkušenosti. Tento recept využívá droždí, takže je skvělou volbou i pro ty, kteří se do domácího pečení chleba pouštějí poprvé.
Hlavní roli při pečení hraje litinový hrnec. Možná vás překvapí, jak velký rozdíl dokáže udělat. Díky rozpáleným stěnám a poklici se uvnitř vytvoří pára, která pomůže chlebu krásně vyrůst a vytvořit tenkou, křupavou kůrku. Právě proto bývají chleby pečené v hrnci tak podobné těm z řemeslných pekáren. Pokud litinový hrnec doma nemáte, nemusíte se pečení vzdávat. Výborně poslouží i silnostěnný smaltovaný hrnec s poklicí vhodný do trouby. Důležité je, aby dobře držel teplo a během pečení vytvořil uvnitř dostatek páry.
Vyplatí se také odolat pokušení nakrájet chléb hned po upečení. I když nádherně voní, uvnitř ještě několik minut dozrává. Pokud mu dopřejete alespoň půl hodiny odpočinku na mřížce, střídka se ustálí, bude pružnější a při krájení se nebude lepit na nůž. Čekání je možná to nejtěžší, ale odměnou bude bochník, na který budete opravdu pyšní.
Do větší sklenice nebo misky rozdrobte droždí, přidejte cukr a asi polovinu vlažné vody. Promíchejte, dokud se droždí nerozpustí, a nechte na teplém místě přibližně 15 minut vzejít kvásek. Na povrchu by se měla vytvořit pěna, která je známkou aktivního droždí.
Do velké mísy prosejte mouku a promíchejte ji se solí. Přilijte vzešlý kvásek a zbytek vody. Vařečkou nebo stěrkou vypracujte měkké, lehce lepivé těsto. Není potřeba ho dlouze hníst, stačí, aby se všechny suroviny dobře spojily.
Mísu přikryjte potravinářskou fólií nebo čistou utěrkou a nechte těsto kynout při pokojové teplotě přibližně 2 hodiny. Během této doby výrazně zvětší svůj objem a vytvoří se v něm vzduchové bubliny, které zajistí krásně nadýchanou střídku.
Vykynuté těsto přendejte na dobře pomoučenou pracovní plochu. Pomocí stěrky nebo rukou ho 2–3krát přeložte jako dopis a vytvarujte kulatý bochník. Přeneste ho švem dolů na pomoučenou utěrku nebo do kynutky vysypané moukou a nechte ještě 1 hodinu kynout.
Asi 30 minut před koncem kynutí vložte do trouby litinový nebo silnostěnný smaltovaný hrnec s poklicí a předehřejte troubu na 250 °C. Hrnec musí být opravdu dobře rozpálený, aby se chléb po vložení okamžitě začal péct.
Opatrně vyjměte rozpálený hrnec z trouby. Bochník do něj přeneste švem nahoru nebo na povrchu ostrou žiletkou vytvořte několik mělkých zářezů. Hrnec přiklopte poklicí a vraťte do trouby. Pečte 30 minut přikryté.
Po 30 minutách poklici sejměte, snižte teplotu na 220 °C a dopékejte dalších 15–20 minut, dokud chléb nezíská sytě zlatavou až tmavě zlatou kůrku. Pokud chcete opravdu výrazně křupavou kůrku, nechte ho v troubě o 3–5 minut déle.
Upečený chléb ihned vyjměte z hrnce a položte na mřížku. Nechte ho alespoň 30 minut vychladnout, aby se střídka správně ustálila. Teprve potom ho nakrájejte. Domácí chléb z litinového hrnce chutná skvěle jen s máslem, ale výborně se hodí také k polévkám, pomazánkám nebo jako základ poctivých sendvičů.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová