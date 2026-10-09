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„Každému se líbí něco jiného, ale věřím, že v letošním roce budou diváci spokojení,” říká nová kostýmní návrhářka StarDance

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Když se řekne tanec, představíme si obvykle hudbu, pohyb, eleganci a energii. Málokdo ale vidí, kolik práce, technických detailů a hodin v ateliéru stojí za kostýmem, který na parketu působí jako samozřejmá součást vystoupení. Kateřina Šmejkalová, návrhářka a zakladatelka značky NOSME, má s tvorbou
„Každému se líbí něco jiného, ale věřím, že v letošním roce budou diváci spokojení,” říká nová kostýmní návrhářka StarDance

„Každému se líbí něco jiného, ale věřím, že v letošním roce budou diváci spokojení,” říká nová kostýmní návrhářka StarDance

Doba čtení 17 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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