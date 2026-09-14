Každá návštěva mě prosí o můj tvarohový cheesecake s karamelem – nikdo ale netuší, jak moc snadný a rychlý je

Tvarohový cheesecake s karamelem je dezert pro chvíle, kdy chcete na stůl postavit něco slavnostního, ale nechcete kvůli tomu zapínat troubu. Jeho základem je jednoduchá kombinace sušenkového korpusu, jemné tvarohové náplně a karamelu. Právě spojení krémové náplně se sladkým karamelem dává tomuto nepečenému moučníku chuť, která připomíná oblíbené karamelové bonbony z dětství.
Nepečené cheesecaky se rozšířily hlavně jako snadnější alternativa ke klasickým pečeným variantám. Jejich výhodou je, že se nemusíte obávat prasklého povrchu ani složitého pečení ve vodní lázni. Stačí jim čas v lednici, aby náplň zpevnila a jednotlivé vrstvy se dobře spojily. Právě proto jsou podobné moučníky oblíbené i při domácích oslavách, kdy si dezert můžete připravit s předstihem.
Recept si navíc snadno upravíte podle toho, co máte rádi. K sušenkovému základu můžete použít klasické máslové sušenky, kakaové nebo třeba karamelové. Do tvarohové náplně se hodí vanilka, citronová kůra nebo trochu nastrouhané čokolády. Pokud je pro vás karamel příliš sladký, můžete jeho chuť vyvážit špetkou soli a připravit oblíbený slaný karamel.
Nejlepší je cheesecake pořádně vychladit a dopřát mu dostatek času na odležení. Odměnou bude pevný, krémový dezert, který se dobře krájí a na stole vypadá mnohem náročněji, než ve skutečnosti je.
Dno dortové formy o průměru 22–24 cm vyložte pečicím papírem. Sušenky rozmixujte najemno a přendejte je do mísy. Přidejte rozpuštěné máslo a důkladně promíchejte, aby vznikla vlhká směs připomínající mokrý písek.
Sušenkovou směs nasypte do formy a rovnoměrně ji rozprostřete po celém dně. Pomocí dna skleničky nebo lžíce ji dobře upěchujte. Základ vložte alespoň na 20 minut do lednice, aby zpevnil.
Želatinu nasypte do 80 ml studené vody a nechte ji asi 10 minut nabobtnat. Potom ji za stálého míchání zahřejte na velmi mírném ohni, dokud se úplně nerozpustí. Želatinu nevařte, protože vysoká teplota by mohla snížit její schopnost náplň zpevnit.
Tvaroh, slazené kondenzované mléko a vanilkový extrakt dejte do větší mísy. Krátce je prošlehejte, jen dokud se všechny suroviny nespojí do hladké směsi. Směs není potřeba šlehat dlouho, aby zbytečně nezřídla.
Vychlazenou smetanu vyšlehejte do pevné šlehačky. Přidejte ji po částech k tvarohové směsi a opatrně ji vmíchejte stěrkou. Pracujte lehce, aby náplň zůstala nadýchaná.
Do rozpuštěné želatiny vmíchejte 2–3 lžíce tvarohové směsi. Tím se teploty vyrovnají a želatina se později v náplni rovnoměrně rozptýlí. Želatinovou směs potom za stálého míchání vlijte k celé tvarohové náplni a dobře ji zapracujte.
Tvarohovou náplň rozetřete na vychlazený sušenkový základ. Povrch uhlaďte stěrkou, aby byl co nejrovnější. Formu několikrát lehce poklepejte o pracovní plochu, aby se uvolnily případné větší vzduchové bubliny.
Karamelové kondenzované mléko krátce promíchejte, aby se snadněji roztíralo. Pomocí lžičky ho naneste v menších dávkách na povrch a lehce rozetřete. Nemusíte vytvořit dokonale hladkou vrstvu, drobné nepravidelnosti budou na hotovém moučníku vypadat přirozeně.
Cheesecake zakryjte a vložte nejméně na 5 hodin do lednice. Nejlepší konzistence bude po odležení přes noc, kdy náplň dostatečně zpevní. Před podáváním opatrně odstraňte okraj formy a cheesecake nakrájejte ostrým nožem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová