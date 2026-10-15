Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Každá návštěva mě prosí, abych udělala moje vyhlášené nepečené vrstvené řezy s pudinkem a ovocným rozvarem – chutnají milionově

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Milujete šťavnaté ovocné dezerty s pořádnou dávkou čokolády? Tyto nepečené řezy vás překvapí nejen svou chutí, ale i efektním vrstvením.
Každá návštěva mě prosí, abych udělala moje vyhlášené nepečené vrstvené řezy s pudinkem a ovocným rozvarem – chutnají milionově

Každá návštěva mě prosí, abych udělala moje vyhlášené nepečené vrstvené řezy s pudinkem a ovocným rozvarem – chutnají milionově

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:42

Reklama
Další články z VařímeDobroty.cz
Hrníčkové houskové knedlíky – geniální recept, kde stačí vše smíchat a za 10 minut už bublají ve vodě. Výsledek je vždy top
Hrníčkové houskové knedlíky – geniální recept, kde stačí vše smíchat a za 10 minut už bublají ve vodě. Výsledek je vždy top
Šlehačkové řezy – krémová vrstva, čokoládová poleva a chuť, která nikdy nezklame. Dokonalý dezert na plech, který jen raz dva hotový
Šlehačkové řezy – krémová vrstva, čokoládová poleva a chuť, která nikdy nezklame. Dokonalý dezert na plech, který jen raz dva hotový

Tenký kakaový korpus, vysoká vrstva jemného krému a čokoládová poleva tvoří neodolatelnou kombinaci. Jeden...

Tchynin recept na křehké jablkové řezy s pudinkem – voňavé, šťavnaté a tak dobré, že se po nich jen zapráší. Kam se hrabe štrúdl
Tchynin recept na křehké jablkové řezy s pudinkem – voňavé, šťavnaté a tak dobré, že se po nich jen zapráší. Kam se hrabe štrúdl

Šťavnatá jablka, hladký vanilkový pudink a křehké máslové těsto tvoří neodolatelnou kombinaci. Tyto řezy...

Na klasiku s jablkem zapomeňte – až vyzkoušíte tento speciální mrkvový salát, jiný už nikdy dělat nebudete
Na klasiku s jablkem zapomeňte – až vyzkoušíte tento speciální mrkvový salát, jiný už nikdy dělat nebudete

Stačí nastrouhat mrkev, přidat česnek a pár surovin ze spíže a vznikne příloha plná svěží chuti. Mrkvový...

Dokonalá kukuřičná polévka – ideální podzimní jídlo. Zahřeje, zasytí a pohladí po duši i po těle
Dokonalá kukuřičná polévka – ideální podzimní jídlo. Zahřeje, zasytí a pohladí po duši i po těle

Máte doma cuketu a kukuřici a nevíte, co z nich připravit? Krémová kukuřičná polévka s cuketou vás překvapí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

Všechny články tohoto autora →
VařímeDobroty.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.