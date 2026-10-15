Kávový lógr nevyhazujte do koše. S půlkou citronu z něj vznikne drhnoucí čistič na vanu, dřez i nádobí

Kávový lógr nevyhazujte do koše. S půlkou citronu z něj vznikne drhnoucí čistič na vanu, dřez i nádobíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kávový lógr nevyhazujte do koše. S půlkou citronu z něj vznikne drhnoucí čistič na vanu, dřez i nádobíZdroj: Foto: Vid Gajšek - licence FAL
Článek byl publikován 15.10.2026 11:26
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