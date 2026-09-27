Kávovou sedlinu většina lidí vyhodí. Kdo ji dvakrát do měsíce sype k hortenziím, sklízí květy, o kterých se ostatním ani nezdá

Kávová sedlina určitě nepatří do popelnice. Tento zdánlivě všední pozůstatek ranních rituálů v sobě totiž ukrývá bohatý potenciál, který zdaleka přesahuje jeho roli kofeinového elixíru. Skvěle se totiž hodí pro výživu hortenzií a dalších acidofilních rostlin, a to jak v rámci našich domovů, tak i v zahradách.
Výživná symfonie v kávové sedlině
V kávové sedlině se skrývá skutečná symfonie živin, která je pro začínající zahradníky pokladem. Dusík, fosfor, hořčík, měď a draslík se zde snoubí v harmonickém poměru. Pro plné využití jejich potenciálu je důležité, aby kávová sedlina zůstala bez cizích přísad, jako je mléko nebo cukr.
Hnojení hortenzií zbylým lógrem
Těmto elegantním a podmanivým květinám se daří v kyselém prostředí – což odpovídá původu kávové sedliny. Při vaření a vychutnávání kávy se do šálku dostává její bohatá a aromatická esence a zároveň po ní zůstávají zbytky bohaté na kyseliny, po kterých hortenzie touží.
Výhody kávové sedliny pro hortenzie
Přírodní kyseliny obsažené v kávové sedlině mají schopnost snížit pH půdy a vytvořit tak pro hortenzie optimální, mírně kyselé prostředí. Dodává jim také živiny a
jako bonus obohacuje půdu o organické látky. Toto obohacení katalyzuje růst prospěšných mikroorganismů, podporuje prosperující ekosystém pod povrchem a vytváří prostředí, které doslova překypuje životem. A to hortenziím rozhodně svědčí – minimalizuje to mimo jiné výskyt škůdců. A pokud vás trápí škůdci třeba u jahod, pak vám pomůže jablečný ocet. Zdroj fotografie: Freepik Kávová sedlina jako mulč
Použití kávové sedliny jako mulče představuje pro hortenzie dvojí výhodu. Nejenže pomáhá udržet v půdě tolik potřebnou vlhkost, čímž snižují potřebu častého zalévání, ale slouží také jako impozantní bariéra proti pronikání plevelů – těch
vytrvalých protivníků, kteří bojují s hortenziemi o zdroje a tlumí růst jejich nádherných květů. Při přidávání kávové sedliny do půdy je však vždy nejdůležitější uvážlivý přístup. Nadměrné používání může vést k nevyvážené hladině živin a narušit složitou rovnováhu ekosystému.
Na pomoc si můžete vzít i kompost. Smíchání kávové sedliny s
kompostem funguje jako šikovný booster. Rostliny tak pohnojíte tak akorát, ale zároveň se nemusíte obávat tohoto, že byste je nechtěně vyživili až příliš. Kávovou sedlinu lze použít i vylouhovanou ve formě zálivky. V každém případě postačí její aplikace nanejvýš dvakrát do měsíce – a to výhradně v období vegetační sezóny. A ocení ji i další kyselomilné rostliny, jako například azalky, rododendrony, borůvky, vřesy, vřesovce, růže, lilie apod.
VIDEO Jak lze využít kávovou sedlinu? Poradí vám tohle video
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři