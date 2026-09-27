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Kávovou sedlinu většina lidí vyhodí. Kdo ji dvakrát do měsíce sype k hortenziím, sklízí květy, o kterých se ostatním ani nezdá

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Kávová sedlina rozhodně nepatří do koše. Pokud jí nashromáždíte dostatek, můžete ji použít jako perfektní hnojivo pro hortenzie.
Kávovou sedlinu většina lidí vyhodí. Kdo ji dvakrát do měsíce sype k hortenziím, sklízí květy, o kterých se ostatním ani nezdá

Kávovou sedlinu většina lidí vyhodí. Kdo ji dvakrát do měsíce sype k hortenziím, sklízí květy, o kterých se ostatním ani nezdá

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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