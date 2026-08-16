Kávovou sedlinu sypeme kolem okurek špatně. Tři pravidla, bez kterých slimáky neodradí, ale přiláká

Než se pustíme do praktického využití kávové sedliny k odhánění slimáků, podívejme se na tyto zajímavé tvory blíže. Slimáci a hlemýždi patří do třídy
Gastropoda. Nejlépe se jim daří ve vlhkém, zastíněném prostředí, které jim poskytuje vlhkost potřebnou k tomu, aby jejich tělo nevysychalo. Pohybují se pomocí svalnaté nohy, která produkuje hlen, jenž jim pomáhá hladce klouzat po povrchu a chrání je před jeho drsnou strukturou. Prokletí pro zahradu
Navíc mají tito živočichové mají jedinečný jazykovitý orgán zvaný radula, pokrytý drobnými zoubky, který používají k seškrabávání potravy z povrchu. Vaši zeleninu a
květiny tak doslova seškrábou z povrchu zemského (( vyjma slimáka největšího, ten se chová trochu jinak, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali). Což však právě není to, o co bychom stáli, i když celému procesu opravdu nelze upřít trochu té fascinace. A jak se jich zbavit? Skvěle podle webu PrimaNápady pomůže odpad, který běžně vyhazujeme. Zdroj fotografie: Freepik Slimáky, stejně jako mnoho jiných živočichů, odpuzují určité textury a látky. A jednou z nich je právě kávová sedlina. Vědecký pohled na problematiku
Myšlenka použití kávové sedliny k odrazení slimáků může znít jako stará zahrádkářská pohádka, ale má vědecké opodstatnění. Má totiž vlastnosti, které tyto škůdce odpuzují, jak píše web
iPrima. Jednoduše nasypte použitou kávovou sedlinu kolem základny ohrožených rostlin. Působí to jako fyzický odrazující prostředek a zároveň jako ochranná vrstva pohlcující vlhkost (jinými slovy, sedlina vám trochu nahradí mulč a zároveň svou texturou odradí slimáky).
Pro zvýšení ochrany ji pak můžete zkombinovat i s dalšími přírodními bariérami, jako jsou například drcené vaječné skořápky nebo diatomitová zemina alias křemelina.
„Mně sloužila kávová sedlina dlouhé roky – kávu milujeme, takže jí byl doma vždycky dost. Takžekomentuje vše paní Květa z Litoměřic. A sedlina její účinnost můžu potvrdit. Ale letos se nám slimáci tak přemnožili (i díky sousedu-bordelářovi), že jsem musela sáhnout po osvědčených modrých granulích,“ vám pomůže i s údržbou toalety – i to už Chalupáři-Zahrádkáři vyzkoušeli.
VIDEO Jak na slimáky bez chemie – ověřené tipy a triky, které využije každý
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři