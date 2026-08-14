Kávovou sedlinu někteří lidé sypou do toalety. Jedna lžička má zvládnout běžný problém

Tip koluje sociálními sítěmi už roky: nasypte lžíci nebo dvě kávové sedliny do toaletní mísy, lehce splachněte a nechte působit. Mísa prý přestane zapáchat a povrch se zbaví usazenin. Německý portál t-online si postup
vyzkoušel v praxi a výsledek byl rozpačitý. Po lehkém spláchnutí se sedlina odplavila dřív, než stihla cokoli udělat, a bez spláchnutí sice pach mírně ustoupil, ale na keramice zůstal tvrdohlavý hnědý prstenec, který vyžadoval další čištění. Proč ten trik vůbec vznikl
Za virálním návodem stojí dvě reálné vlastnosti kávových zrn. Studie publikovaná v Journal of Oleo Science prokázala, že kávová sedlina umí adsorbovat amoniak, tedy jednu z hlavních pachových látek v toaletě. Zrnitá struktura navíc funguje jako jemné abrazivum, které při práci se štětkou může setřít lehký povlak.
Motivace uživatelů je pochopitelná: využít odpad z ranní kávy, ušetřit za chemii a zkusit „přírodní“ cestu. Problém je v tom, co sedlina neumí. Na vodní kámen a minerální usazeniny z tvrdé vody nemá chemickou páku. Kyselina octová v běžném octu minerály rozpouští, jedlá soda jako mírné alkálie bere mastnotu. Kávová sedlina nedělá ani jedno, jen škrábe. A jak upozorňuje německý ÖKO-TEST, ani ten „brusný efekt“ v potrubí nefunguje tak, jak si lidé představují.
Co se děje v potrubí
Tady začíná hlavní problém. Kávová sedlina je pořád pevný bioodpad, tisíce drobných částic, které voda nerozpustí. V ohybech a sifonech se zachytávají, a pokud v potrubí už sedí vrstva tuku, mýdlových zbytků nebo toaletního papíru, částice kávy se na ni nalepí.
ÖKO-TEST popisuje přesný opak populárního mýtu: místo aby sedlina potrubí „proškrábala“ a vyčistila, spojuje se s tuky do tvrdších shluků, které průtočnost snižují. U starších rozvodů, zúžených korozí, s drsnějším vnitřním povrchem nebo lokálním propadem, riziko roste.
Americká agentura
EPA řadí kávovou sedlinu výslovně mezi věci, které se do toalety nikdy splachovat nemají. A totéž platí pro septiky, kde je situace ještě citlivější. Český kontext: vodárny jsou jednoznačné
Nejde jen o zahraniční doporučení. Pražské vodovody a kanalizace na svém webu upozorňují, že biologický odpad a pevné zbytky do kanalizace nepatří, protože zanášejí přípojky a vážou na sebe tuky. Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou jdou ještě dál a kávovou sedlinu jmenují přímo vedle tuků jako věc, kterou do odpadu vylévat nemáte.
Pro starší českou zástavbu a paneláky se nám specifické doporučení dohledat nepodařilo. Z obecných pravidel ale plyne, že právě tam, kde jsou roury užší, starší a s nánosy, je riziko ucpání vyšší, ne nižší.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Kam se sedlinou místo toalety
Bezpečnější cesta je prostá: bioodpad nebo kompost. Města jako Opava nebo Břeclav ve svých informačních materiálech kávovou sedlinu výslovně řadí mezi vhodný obsah hnědé popelnice na kuchyňský bioodpad. Na zahradě má sedlina smysl po kompostování nebo smíchaná s další organikou; velké čerstvé dávky přímo k rostlinám mohou podle odborníků ze South Dakota State University spíš uškodit.
Pokud jde čistě o pachy, funguje suchá sedlina v misce položené v koupelně nebo v lednici. Žádné potrubí, žádné riziko, stejný adsorpční princip.
Verdikt redakce
Jako jednorázová nouzovka na pach může sedlina v míse něco málo udělat. Jako pravidelná náhrada čisticího prostředku je to ale slabý obchod, malý a nejistý efekt výměnou za zbytečné kanalizační riziko. Soda na mastnotu, ocet na vodní kámen a sedlina do kompostu. Každá věc tam, kde dává smysl.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková