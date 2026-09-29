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Káva za 15 Kč, večeře za 300 Kč. Tyhle evropské pláže jsou levnější než Chorvatsko, protože turisté tam zatím netvoří většinu zákazníků

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Mechanismus je přitom prostý a dá se vyčíslit. Albánie funguje v ekonomickém režimu, kde průměrná hrubá mzda dosahovala ve čtvrtém čtvrtletí 2025 podle INSTAT necelých 87 000 albánských leků, v přepočtu zhruba 21 000 Kč.
Káva za 15 Kč, večeře za 300 Kč. Tyhle evropské pláže jsou levnější než Chorvatsko, protože turisté tam zatím netvoří většinu zákazníků

Káva za 15 Kč, večeře za 300 Kč. Tyhle evropské pláže jsou levnější než Chorvatsko, protože turisté tam zatím netvoří většinu zákazníků

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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