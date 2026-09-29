Káva za 15 Kč, večeře za 300 Kč. Tyhle evropské pláže jsou levnější než Chorvatsko, protože turisté tam zatím netvoří většinu zákazníků

Restaurace, kavárny i penziony proto musejí cenotvorbu nastavovat tak, aby si jejich služby mohli dovolit i domácí zákazníci. A právě tady leží jádro toho, proč si český turista na albánském pobřeží připadá jako v cenové kapsli z minulé dekády.
Proč albánské pláže zatím nezdražily na chorvatskou úroveň
Klíčový rozdíl mezi Albánií a jejími jadranskými sousedy spočívá v objemu turistického tlaku. V roce 2025 evidovala země 12,47 milionu zahraničních příjezdů. Chorvatsko ve stejném období přivítalo přes 21,8 milionu návštěvníků, Řecko pak meziročně posílilo o 6,4 % na přibližně 38 milionů příjezdů. Albánie tedy absorbuje zhruba třetinu řeckého a necelých šedesát procent chorvatského turistického proudu.
Menší nápor cizinců znamená slabší tlak na přirážky. K tomu se přidává silná domácí klientela: albánští rezidenti uskutečnili v roce 2024 celkem 4,43 milionu cest, z nichž téměř 70 % směřovalo do tuzemských destinací. Město Vlorë patřilo s 12,3 % mezi nejoblíbenější cíle. Kavárny a taverny v jižních letoviscích tak obsluhují dvojí publikum, zahraniční hosty v létě a místní po zbytek roku. Cenovou laťku drží právě ta druhá skupina.
Kolik stojí dovolená na albánské Riviéře v číslech
Crowdsourcovaná data z Numbeo pro Sarandë uvádějí cappuccino za průměrných 180 ALL (zhruba 45 Kč) s rozpětím od 70 do 463 ALL. Levné jídlo v restauraci vychází na 1 390 ALL, tedy asi 350 Kč. Večeře pro dva ve střední restauraci se pohybuje kolem 5 560 ALL, přibližně 1 400 Kč. Na komunálních plážích v Himarë se sety lehátek a slunečníků prodávají za 200–300 ALL, zatímco prémiové plážové kluby na Riviéře účtují i 20–25 eur.
Důležitý detail: starší eurové přepočty, které kolují po cestovatelských fórech, už neodpovídají realitě. Albánský lek v posledních letech posílil a řada „ultralevných\“ kalkulací z roku 2022 podstřeluje aktuální hladinu. Ceny zůstávají výrazně pod chorvatským standardem, ale konkrétní procentuální rozdíl z harmonizovaných dat vyčíslit nelze, srovnatelná metodika pro obě země veřejně neexistuje.
Jak se do Albánie dostat z Česka bez přestupu
Z Prahy létá přímé spojení do Tirany. Letiště Václava Havla v letním řádu 2026 navýšilo frekvence na této trase. Z Brna operují charterové lety rovněž do albánské metropole. Bezvízový pobyt pro české občany trvá 90 dní v rámci 180denního období; stačí platný pas nebo občanský průkaz s minimální platností tři měsíce od plánovaného odjezdu.
Co se plateb týče, české ministerstvo zahraničí doporučuje mimo větší centra počítat s hotovostí v lecích. Kartou zaplatíte v hotelech a turistických restauracích, ale v menších podnicích a vnitrozemí bývá terminál spíš výjimkou. Silniční infrastruktura se zlepšuje, přesto zůstává pod západoevropským průměrem; delší přejezdy a svérázný styl řízení patří k balkánské realitě.
Kdy se cenové okno začne zavírat
Signály zrychlujícího zdražování už jsou čitelné. Zahraniční příjezdy vzrostly z 6,41 milionu v roce 2019 na 12,47 milionu v roce 2025, prakticky dvojnásobek za šest let. Průměrná mzda meziročně stoupla o 4,3 %. Minimální mzda poskočila od ledna 2026 ze 40 000 na 50 000 ALL, tedy o čtvrtinu. Dražší práce se dříve či později promítne do účtenek.
Albánská vláda navíc otevřeně investuje do přeměny jihu na prémiovou destinaci. Nové mezinárodní letiště ve Vloře absolvovalo první certifikační let v květnu 2025 a má zkrátit transfer k plážím Riviéry o jednotky hodin oproti Tiraně. Pevné datum zahájení komerčního provozu ovšem zatím veřejně doložené chybí; oficiální web stále zobrazuje jen „Coming Soon\“. Premiér Rama jednal v dubnu 2026 s turistickými operátory o kvalitě služeb, čistotě a prodloužení sezony. Chorvatský ministr turismu mezitím po sezoně 2025 přiznal, že cenová konkurenceschopnost bude pro rok 2026 jedním z rozhodujících faktorů. I dražší sousedé tedy cítí, že cenová hrana začíná bolet.
Podle nás nejpravděpodobnější scénář vypadá takto: nejrychleji porostou ceny v prémiových segmentech a na pobřeží kolem nových investic, zatímco lokální taverny ve vnitrozemí a mimo hlavní sezonu budou zdražovat pomaleji. Kdo chce zažít albánskou Riviéru v cenách, které připomínají Chorvatsko před patnácti lety, má k dispozici ještě pár sezon, ale rozhodně už ne dekádu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková