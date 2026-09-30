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Káva, pivo i výhled na Svratku. Na brněnské náplavce otevřela nová kavárna

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Na Rullerově nábřeží v Brně otevřela nová Náplavka Café. Zatím funguje ve zkušebním režimu a nabízí především pití a drobné občerstvení, postupně ale přidá snídaně, obědová menu i další jídla. Celoroční podnik má místo pro desítky lidí a nabídne také posezení na terase přímo u Svratky.
Káva, pivo i výhled na Svratku. Na brněnské náplavce otevřela nová kavárna

Káva, pivo i výhled na Svratku. Na brněnské náplavce otevřela nová kavárna

Zdroj: Mč Brno-střed
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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