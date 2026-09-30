Káva, pivo i výhled na Svratku. Na brněnské náplavce otevřela nová kavárna

Káva, pivo i výhled na Svratku. Na brněnské náplavce otevřela nová kavárnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Káva, pivo i výhled na Svratku. Na brněnské náplavce otevřela nová kavárnaZdroj: Mč Brno-střed
Článek byl publikován 30.09.2026 10:00
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