Kaufland oznámil změnu, která usnadní nakupování: K-Scan zpřístupnil ve všech svých obchodech
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Fotografie KauflanduZdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Kaufland
Článek byl publikován 17.11.2026 04:00
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