Kateřina Ujfaluši přiznala nervozitu z polibku v Ulici. Kolegu předtím skoro neznala a líbačku si nesměla zkusit předem

V seriálu Ulice není o intimnějšími scény nouze. VIPŽivot zaznamenal, že jednu z nich scénáristé napsali i pro Žofku, kterou hraje Kateřina Ujfaluši. Záběr vypadá jednoduše: Matouše dojme Žofčin dárek po jeho zranění a rozhodne se ji políbit. Jenže za tím okamžikem stojí konkrétní zákulisní příběh.
Ujfaluši s kolegou Radúzem Máchou netočila dlouho, pořád se podle vlastních slov „oťukávali“, a samotný polibek si předem nanečisto nezkusili. Mácha ho zkoušet nechtěl. Připravili si s režisérem jen prostorové postavení scény v interiéru, aby nemuseli zbytečně stát venku na vedru. Zbytek přišel až před kamerou. Nervozita ze dvou stran
Ujfaluši popsala, že její nervozita měla dvojí kořen. Zaprvé šlo o přechod od dlouholeté seriálové dvojice s Karlem Klementem, s nímž hrála vztah Žofky a Michala roky, k úplně nové lince. Zadruhé, a to je podstatnější, s Máchou se sovtva znali a prostě ještě s ním nebyla sehraná.
Po prvním záběru nakonec prý byla v klidu. Atmosféra na place pomohla, profesionalita zvítězila nad počáteční nejistotou. To, že scéna nevznikala „na jistotu“, jí paradoxně asi prospělo. Polibek na obrazovce působí nesmělým, začínajícím dojmem, přesně tak, jak by první polibek mezi opatrnou vysokoškolačkou a o poznání starším lékařem měl vypadat.
Nova romantickou linku Žofky a Matouše stavěla postupně celý podzim. Už v září odvysílala ukázku, v níž Matouš zůstává u Žofky na večer. Pak přišlo rande, které narušila Adéla.
Následovala krize, nejednoznačné pocity z Matoušovy strany, Žofčiny rozpaky po „nepovedeném polibku“ a dokonce návrh přátelství s výhodami. Bonus o polibku Nova zveřejnila ve stejný den jako díl 5218. Diváci přitom byli páru nakloněni dávno předtím; v oficiální anketě z konce září získala Žofka téměř 1 500 hlasů, zatímco Adéla pouhých 50. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Žofka a Matouš versus Žofka a Michal
Srovnání s předchozí linkou ukazuje, jak moc se proměnil typ vztahu, který Ujfaluši v seriálu hraje. S Michalem šlo o romanci vrstevníků: vznikla na konci roku 2023, byla zpočátku tajená, prošla prvními intimními zkušenostmi i společným bydlením. Herečka tehdy
sama řekla, že po rozchodu bude Žofka šťastnější. S Matoušem je všechno jinak. Pětatřicetiletý lékař a mladá studentka, která zvládá dvě vysoké školy najednou. Místo zázemí dlouhé známosti tu je jiskření zatížené věkovým rozdílem, pochybnostmi okolí a tlakem třetích osob. Část diváckých reakcí po odvysílání polibku se právě k věkovému rozdílu vracela.
Ujfaluši sama naznačila, že polibek byl „začátek docela velké jízdy“. A oficiální ukázky Novy to potvrzují: po polibku nepřichází hladké „a byli spolu“, ale další kolo rozpaků, nejistoty a vzájemného čtení signálů.
Linka je stavěná jako střídání sbližování a zádrhelů. K tomu Nova den před polibkovou epizodou představila novou postavu, Tatianu Havelkovou, Matoušovu matku v podání Barbary Lukešové. Podle oficiálních materiálů vstoupí do děje na začátku roku 2027 a Nova ji charakterizuje jako ambivalentní osobnost. Není těžké si domyslet, že další překážkou pro Žofku nebude jen Adéla, ale i budoucí tchyně.
Za zmínku stojí ještě jeden detail. Nova sama komunikuje, že mladí herci v Ulici mají k dispozici vlastní hereckou koučku. I zdánlivě spontánní romantická scéna tedy
vzniká v rámci systému, který herce na náročnější momenty připravuje, i když samotný polibek si nanečisto nezkusí. Právě v tom je kouzlo téhle konkrétní scény. Nervozita, kterou Ujfaluši přiznala, nebyla slabost. Byla to surovina, kterou kamera proměnila v autenticitu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová