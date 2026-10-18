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Kateřina Brožová přiznala zdravotní problémy: Na antibiotikách musela před stovky diváků!

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Herečka a zpěvačka Kateřina Brožová (58) se nezastaví ani ve chvíli, kdy jí zdraví vypovídá službu. Na slavnostním koncertě věnovaném legendárnímu dirigentovi Václavu Hybšovi v Divadle Broadway nejen zpívala a moderovala, ale celý večer také produkčně připravovala. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz přiznala, že na jeviště nastoupila nemocná a s pořádnými obavami.
Kateřína Brožová

Kateřína Brožová

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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