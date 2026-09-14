Kašlu na kupované koření. Namíchala jsem si směs na celý rok a vyšla mě na necelých 400 korun

Hotová kořenicí směs v pestrém sáčku vypadá jako pohodlná volba. Když si ale spočítáte, kolik za ni platíte a co v ní doopravdy je, chuť sahat po regálu s kořením vás nejspíš přejde. Čím dál víc lidí proto volí jednoduchou cestu. Základní koření a bylinky si koupí zvlášť a směsi si míchají doma podle sebe. Kolik to stojí a jak vůbec začít?
Malý sáček umí pořádně provětrat peněženku
Kouzlo hotových směsí je v tom, že se prodávají v drobných baleních. Za pár desítek gramů dáte pokaždé jen několik korun a připadá vám to levné. Přepočteno na kilogram ale často jde o pořádně vysokou částku, kterou byste za sypké koření nikdy nedali.
Mezi jednotlivými druhy koření jsou přitom velké cenové rozdíly. K nejlevnějším patří obyčejná sladká paprika, za 100 gramů dáte kolem 30 korun. Mletý pepř vyjde na zhruba 40 korun za stejnou porci. Sušené bylinky jako bazalka jsou naopak nejdražší, hlavně proto, že se prodávají v drobných sáčcích po pár gramech.
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A právě v tom je ta úspora. Deset až dvanáct základních druhů koření a bylinek pořídíte ve větších baleních zhruba za 30 až 50 korun za kus. Zásoba, ze které pak celý rok míchám všechny své směsi, mě díky tomu vyšla na necelých 400 korun.
Ve většině kupovaných směsí je hlavně sůl
Druhý důvod, proč si koření míchat doma, se skrývá ve složení. Málokdo čte drobné písmo na zadní straně sáčku, a přitom se tam ukrývá překvapení. Skutečného koření bývá v mnoha směsích jen zlomek. Zbytek dělá hlavně sůl, k ní se přidává cukr a někdy i mouka nebo jiná levná plniva.
Že nejde o výmysl, potvrdil test nizozemské spotřebitelské organizace Consumentenbond, podle kterého obsahují běžné směsi z obchodů opravdu jen malý podíl pravého koření. Nejvíc problematická je sůl. Doporučená denní dávka se pohybuje kolem 5 gramů a spousta lidí jídlo ochutí směsí a pak ho ještě dosolí. Když si směs připravíte sami, množství soli si pohlídáte, nebo ji klidně vynecháte.
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Nejlíp se začíná u univerzální směsi na maso, která vydrží celou grilovací sezonu. Skoro každá masová směs stojí na třech věcech: sladké paprice, mletém pepři a sušeném česneku. Kdo to má rád ostřejší, přidá špetku chilli nebo uzené papriky. Místo velkého množství soli se vyplatí přisypat hrst sušených bylinek.
Základ univerzální směsi na maso tvoří sladká paprika, mletý pepř a sušený česnek, sušené bylinky pak pomůžou ubrat soli. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pár drobností udělá se směsí divy:
U zrnek jako pepř nebo kmín platí jednoduché pravidlo. Nechte si je vcelku a rozdrťte je až ve chvíli, kdy směs skládáte dohromady, protože čerstvě rozemletá voní mnohem intenzivněji než dávka ležící namletá celé měsíce. Suchá směs snese jen dokonale usušené bylinky. Čerstvé lístky nechte na marinády, tam se uplatní líp. A se solí opatrně, protože řada kuchařů dnes maso dosoluje raději až na talíři, aby zbytečně nepouštělo šťávu. Bylinková směs, která voní po Provence
Na zpestření zeleniny, polévek nebo těstovin se hodí provensálská směs. Jediný správný recept na ni neexistuje, takže si poměry v klidu vyladíte podle vlastní chuti. Vždycky v ní najdete tymián, rozmarýn, oregano a saturejku, ke kterým se hodí špetka majoránky nebo bazalky.
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Bylinky stačí smíchat a jemně podrtit v mlýnku nebo hmoždíři. Výsledek využijete na dušenou zeleninu, do omáček, k rybám i k pečenému masu. Úplně stejným způsobem si namícháte třeba koření do polévek nebo italskou směs na těstoviny, princip se nemění.
Aby zásoba vydržela celý rok
Když mícháte koření po větších dávkách, musí vám vydržet čerstvé. Nejlépe vůni udržíte ve skleněných, dobře uzavíratelných dózách uložených v temnu a suchu. Nejhůř koření dopadne na poličce hned nad plotýnkami, kde ho ničí pára a horko a aroma z něj rychle vyprchá.
Mleté koření si při dobrém skladování drží chuť zhruba rok, celá zrnka klidně i tři roky. Postupně sice slábne, a proto se vyplatí míchat menší dávky častěji a mít doma jen tolik, kolik za rok opravdu spotřebujete.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/korenici-smesi-prehled-pro-domaci-vyrobu/, https://www.jakvkuchyni.cz/vyrobte-si-domaci-smes-koreni-5x-zdrave-bez-chemie/, https://tchiboblog.cz/smesi-koreni/, https://living.iprima.cz/zahrada/domaci-provensalske-koreni-pouziti, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/domaci-grilovaci-koreni-jak-namichat-smes-pro-kazde-maso, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/16963-korenici-smesi-obsahuji-mnoho-soli-ale-malo-skutecneho-koreni-jak-nenaletet-pri-nakupu, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42951-koreni-supermarket