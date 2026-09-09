Kašlu na kupované dresinky. Namíchala jsem si zásobu na měsíc a vyšla mě na 150 korun

Salát bez pořádné zálivky u nás doma nesní nikdo. Roky jsem proto vozila z obchodu jednu lahvičku dresinku za druhou, než mi došlo, kolik za ně platím a co v nich je. Teď si zálivky míchám sama do zásoby a měsíc míchání mě stojí míň, než byste čekali.
Proč jsem přestala kupovat zálivky z regálu
Stačí jednou otočit lahvičku dozadu a přečíst si etiketu. Vedle oleje a octa na ní obvykle najdete řádku přísad, které bych doma do salátu nikdy nedala: zahušťovadla, barviva, aromata, konzervanty kvůli trvanlivosti a k tomu nezvykle hodně cukru a soli. V jedné porci se skrývá kolem 100 kalorií a zhruba 0,6 gramu soli.
Druhá věc je cena. Za malou lahvičku dáte v obchodě běžně kolem 70 korun a při troše chuti ji spotřebujete za pár dní. Kdo střídá víc druhů, utratí za měsíc klidně několik set korun. Doma totéž zvládnete levněji a bez jediné éčkové přísady.
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Dresink není žádná věda a nemusíte hlídat gramy. Drží ho pohromadě tři věci: nějaký tuk, něco kyselého a dochucení.
Tuk je základ a nese chuť. Nejčastěji sáhnu po olivovém oleji, poslouží ale i řepkový nebo slunečnicový, do asijských salátů sezamový. Kyselá složka salát rozjasní. Používám ocet, vymačkaný citron nebo limetku, u krémových i lžíci jogurtu. Zbytek je dochucení: hořčice, prolisovaný česnek, med, čerstvé bylinky, sůl a pepř.
Držím se jednoho poměru: na tři lžíce oleje zhruba lžíce kyselé složky, zbytek doladím podle chuti. Aby byla zálivka krémová a hezky spojená, přidám lžičku hořčice, která olej s octem sváže dohromady.
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Míchám je rovnou v zavařovací sklenici s víčkem. Suroviny se v ní protřepou a hned putují do lednice. Základ je obyčejná vinaigreta: ke třem lžícím oleje přidám lžíci vinného nebo jablečného octa, lžičku hořčice, sůl a pepř. Když do ní vmíchám lžičku medu a víc citronu, mám medovo-hořčičnou variantu, po které si přidávají i odpůrci zeleniny.
Do třetice si dělám jogurtový dresink z řeckého jogurtu s prolisovaným česnekem, kapkou citronu a hrstí nasekané pažitky nebo kopru. Ten je hustší a hodí se i k masu nebo k pečeným bramborám. Na saláty s ovocem a sýrem si schovávám balzamikovou verzi, kde ocet vyměním za balzamikový a přidám trochu medu.
Jak dlouho zálivka v lednici vydrží
Právě tady je důvod, proč se míchání do zásoby vyplatí. Zálivky na bázi oleje a octa vydrží v dobře uzavřené sklenici v lednici klidně týden až dva. Olej v chladu sice zhoustne, ale sklenici stačí nechat chvíli povolit při pokojové teplotě a protřepat.
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Kratší životnost mají zálivky s čerstvými surovinami. Krémové základy z jogurtu nebo majonézy snězte do tří až čtyř dnů. Česnekovým naopak pár dnů v lednici svědčí, chuť se během nich rozleží a zesílí. Nasekané bylinky drží barvu a vůni jen první den dva, pak se vyplatí namíchat čerstvou dávku.
Přehled trvanlivosti podle typu zálivky:
Typ zálivky Jak dlouho vydrží a co s chutí Olejové a octové v lednici týden až dva Krémové z jogurtu nebo majonézy sníst do tří až čtyř dnů S česnekem druhý den chutná ještě líp S čerstvými bylinkami nejchutnější první den dva, pak vyblednou Kolik mě to celé stojí
A teď to hlavní, kvůli čemu jsem na domácí míchání přešla. Olej, ocet, hořčici i med koupím jednou a vydrží mi na několik měsíců, takže se na jeden měsíc rozpočítá jen jejich část. K tomu přidám čerstvé věci na daný měsíc: pár citronů, česnek, balení řeckého jogurtu a bylinky. Když to sečtu, vyjde mě zásoba dresinků na celý měsíc zhruba na 150 korun.
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Za stejné peníze koupíte v obchodě sotva dvě lahvičky hotové zálivky, které navíc rychle dojdou. Kouzlo domácího míchání je v tom, že přesně víte, co jíte, ušetříte a chuť si pokaždé nastavíte podle nálady.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/43959-domaci-dresink-na-kazdy-salat, https://www.receptik.cz/vinaigrette/, https://aktin.cz/jak-na-zdrave-zalivky-a-dresinky-na-salat-a-maso, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-ochutit-salat-30000329.html, https://www.atranet.cz/8-nejlepsich-domacich-dresingu-na-salat-i-ke-grilovani/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/domaci-dresink-jednoduchy-recept-na-salat-k-masu